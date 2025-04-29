家中必備延長線 但這10種電器設備不宜使用

延長線。Image by Alvaro González from Pixabay

延長線是家中不可或缺的設備，尤其在使用吸塵器清潔地板時，不必因為插座限制，得拔掉插頭再插上，大大節省時間；但建設公司Ace Home創辦人賈斯汀·康佛斯（Justin Cornforth）指出，延長線只是臨時解決方案，正確、安全地使用之道是有些設備不應插入延長線。

哪些設備不應插入延長線

擅長電氣工程的康佛斯表示，任何持續產生熱量或含有壓縮機的設備都不能插入延長線；這包括小型電暖器、烤箱、電爐、冰箱、微波爐、空調、烤麵包機、氣炸鍋、洗碗機、洗衣機以及其他高功率家電。

康佛斯說，電器消耗的電力超過延長線安全承載範圍，可能導致過熱、熔化甚至起火；延長線適合用於燈具或充電器，如果發現電器發出嗡嗡聲、發熱或降溫，就應將插頭直接插入牆壁插座。

使用時還需注意哪些事項

首先，延長線應僅作為臨時之用，插頭不應長時間插在延長線插座上，儘管根據康佛斯的說法，燈具或充電器可能沒問題；不過，他建議，記得檢查電器的功率，並使用正確的延長線。

基本上，應避免每天使用延長線，設備插在延長線的時間過長存在潛在危險。康佛斯說，使用時間越長，風險越高，因此不僅要關注如何使用，還要注意使用多久。

他表示，除非每天吸塵，或孩子玩需延長線的遊戲機（使用完後務必拔掉插頭）這兩種情況，大型家電日常使用延長線來運作都不可取。

康佛斯強調，將延長線作為永久性插座使用是絕對禁止的，更糟的是將多個電源插座一起使用。他說，大多數家庭電器設備並非像在YouTube 影片或DIY指南所看到的那樣簡單，如果不確定是否有安全風險，最好尋求專業人士協助。