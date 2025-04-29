我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無證客使用假名假證件 卻因社群網站照片露餡被捕

美財長：川普政府願意全額補償遷廠到美國的企業

家中必備延長線 但這10種電器設備不宜使用

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
延長線。Image by Alvaro González from Pixabay
延長線。Image by Alvaro González from Pixabay

延長線是家中不可或缺的設備，尤其在使用吸塵器清潔地板時，不必因為插座限制，得拔掉插頭再插上，大大節省時間；但建設公司Ace Home創辦人賈斯汀·康佛斯（Justin Cornforth）指出，延長線只是臨時解決方案，正確、安全地使用之道是有些設備不應插入延長線。

哪些設備不應插入延長線

擅長電氣工程的康佛斯表示，任何持續產生熱量或含有壓縮機的設備都不能插入延長線；這包括小型電暖器、烤箱、電爐、冰箱、微波爐、空調、烤麵包機、氣炸鍋、洗碗機、洗衣機以及其他高功率家電。

康佛斯說，電器消耗的電力超過延長線安全承載範圍，可能導致過熱、熔化甚至起火；延長線適合用於燈具或充電器，如果發現電器發出嗡嗡聲、發熱或降溫，就應將插頭直接插入牆壁插座。

使用時還需注意哪些事項

首先，延長線應僅作為臨時之用，插頭不應長時間插在延長線插座上，儘管根據康佛斯的說法，燈具或充電器可能沒問題；不過，他建議，記得檢查電器的功率，並使用正確的延長線。

基本上，應避免每天使用延長線，設備插在延長線的時間過長存在潛在危險。康佛斯說，使用時間越長，風險越高，因此不僅要關注如何使用，還要注意使用多久。

他表示，除非每天吸塵，或孩子玩需延長線的遊戲機（使用完後務必拔掉插頭）這兩種情況，大型家電日常使用延長線來運作都不可取。

康佛斯強調，將延長線作為永久性插座使用是絕對禁止的，更糟的是將多個電源插座一起使用。他說，大多數家庭電器設備並非像在YouTube影片或DIY指南所看到的那樣簡單，如果不確定是否有安全風險，最好尋求專業人士協助。

YouTube

上一則

這款汽車故障診斷器 沃爾瑪現正3折特賣

延伸閱讀

金山首推電動車路邊充電器 助力實現氣候目標

金山首推電動車路邊充電器 助力實現氣候目標
紐約皇后區住宅復活節大火 3死1重傷

紐約皇后區住宅復活節大火 3死1重傷
損壞機器更可能引發火災 這些食物千萬別放進氣炸鍋

損壞機器更可能引發火災 這些食物千萬別放進氣炸鍋
自燃起火後 香港航班4/7起禁用充電器 禁放行李架上

自燃起火後 香港航班4/7起禁用充電器 禁放行李架上

熱門新聞

連鎖海鮮餐廳紅龍蝦（Red Lobster）因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持續攀升、管理階層頻頻換血，讓該公司經營更加陷入困境。美聯社

聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

2025-04-25 09:15
在美國生活的華人分享當地暗藏規矩。示意圖。（取材自pexels.com@Marina Zvada）

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

2025-04-26 20:05
根據「聯邦存款保險公司」(FDIC)的最新數據，有高達96%的美國人擁有銀行或信用合作社(credit union)的帳戶，但不是每個人都會長時間使用同一家銀行。示意圖。路透

多久該換家銀行？專家提供衡量指標

2025-04-23 09:28
Skechers 男鞋。圖取自Amazon.com

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

2025-04-28 11:24
Trader Joe's是美國知名超市。(美聯社)

Trader Joe's必買清單 爆汁牛排、氣泡水、熱紅酒全上榜

2025-04-25 19:42
Image by Stavros Kallis from Pixabay

魚肉煮得過熟怎麼辦 大廚傳授一招搶救

2025-04-24 09:45

超人氣

更多 >
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙
吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇

吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存
加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣