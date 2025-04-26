我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

川普：美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美國生活的華人分享當地暗藏規矩。示意圖。（取材自pexels.com@Marina Zvada）
在美國生活的華人分享當地暗藏規矩。示意圖。（取材自pexels.com@Marina Zvada）

美國看似自由卻暗藏規矩！一名旅居美國的華人網友近日在小紅書發文，分享自己與烏克蘭籍妻子在美國居住的親身經歷，直言「美國真的自由嗎？」他指出，看似無拘無束的美式生活，其實藏著大量「隱形規矩」，從日常打掃到垃圾處理，全都得按章行事，絲毫不得鬆懈，引發廣大海外華人共鳴。

小紅書網友「奔奔」表示，剛搬入美國郊區的一棟大別墅時，以為終於實現了夢想中的自由生活，卻很快被現實打臉。他描述春天一到，門前草坪瘋狂生長、樹木掉落滿地「楓樹赤果（Maple Seed Helicopter）」，光靠掃帚根本清不乾淨，還得自費購買吹風機清理；入秋後情況更為繁瑣，每一片落葉都需收集起來裝袋分類，還不能有一片飄到街道上，否則恐遭罰款或物業警告。

他強調，美國社區對住戶有明確規範，例如草長過長、落葉未及時清理，就會收到正式警告信；甚至在自家庭院內晾衣服、擺設物品也受到限制。他透露，自己剛搬入社區時，就因為沒及時撿拾草坪垃圾而被開出警告，讓他大嘆「別看住的是獨棟別墅，規定真的特別多」。

「奔奔」的烏克蘭籍妻子也有類似感觸。她表示，過去在烏克蘭自家的門前空間「真的是你說了算」，曬衣服、擺鞦韆、種樹無需他人干涉。但在美國，即便是租屋，也必須遵守各項社區規範，否則可能會觸法違規。這讓她不禁感嘆：「美國的規矩實在太多了，根本就沒有那麼自由。」

此外，「奔奔」也提到即便不是房東，房客最終仍得承擔高昂的房產稅（Property Tax）間接成本，因為這筆開銷會反映在租金上。他直言：「你擁有了空間，但也背上了很多責任和約束。這就是所謂的自由嗎？」

貼文最後他則反問「你理想中的自由生活和現實一樣嗎？」並邀請網友分享自身在國外生活的體驗，留言區湧入眾多網友回應，同在美國生活的網友留言「這裡條條框框太多了，我花錢雇一個保養草坪的公司，每年付$1200-1500左右，他幫你每個星期割草，養護，秋天收樹葉，每年從4月開始到11月結束，也就8個月的時間，並非12個月，因為冬天無需割草」、「當然了！ 沒有規矩不成方圓。 沒有規矩， 就沒有文明」、「自由本來就是相對的。我們家的草坪請人專門維護，現在特煩新鄰居不管他的草坪上的蒲公英，都快長到我們家這邊了」。

▼觀看影片可點選「美國隱形規矩@小紅書

華人網友「奔奔」分享移居美國心得。(圖取自小紅書)
華人網友「奔奔」分享移居美國心得。(圖取自小紅書)

華人 小紅書

上一則

Trader Joe's必買清單 爆汁牛排、氣泡水、熱紅酒全上榜

延伸閱讀

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
美國人工成本驚人 華人實例曝：裝空調費用竟比機器還貴

美國人工成本驚人 華人實例曝：裝空調費用竟比機器還貴
Uber司機好心給瓶水不能接？專家提醒網路叫車自保原則

Uber司機好心給瓶水不能接？專家提醒網路叫車自保原則
他身兼三份工作從不加班 年收超過35萬妻子還準備退休

他身兼三份工作從不加班 年收超過35萬妻子還準備退休

熱門新聞

倉儲式賣場好市多（Costco）。(路透)

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

2025-04-21 11:20
不少人搭火車喜歡吃鐵路便當。示意圖，非新聞事件圖。圖為一列和諧號動車駛離北京。(中新社)

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

2025-04-19 20:05
Image by cottonbro studio from Pexels

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

2025-04-22 09:15
根據「聯邦存款保險公司」(FDIC)的最新數據，有高達96%的美國人擁有銀行或信用合作社(credit union)的帳戶，但不是每個人都會長時間使用同一家銀行。示意圖。路透

多久該換家銀行？專家提供衡量指標

2025-04-23 09:28
連鎖海鮮餐廳紅龍蝦（Red Lobster）因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持續攀升、管理階層頻頻換血，讓該公司經營更加陷入困境。美聯社

聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

2025-04-25 09:15
Image by Stavros Kallis from Pixabay

魚肉煮得過熟怎麼辦 大廚傳授一招搶救

2025-04-24 09:45

超人氣

更多 >
三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友

三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法「連機組員都敢偷」

登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法「連機組員都敢偷」