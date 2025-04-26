美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

在美國生活的華人分享當地暗藏規矩。示意圖。（取材自pexels.com@Marina Zvada）

美國看似自由卻暗藏規矩！一名旅居美國的華人 網友近日在小紅書 發文，分享自己與烏克蘭籍妻子在美國居住的親身經歷，直言「美國真的自由嗎？」他指出，看似無拘無束的美式生活，其實藏著大量「隱形規矩」，從日常打掃到垃圾處理，全都得按章行事，絲毫不得鬆懈，引發廣大海外華人共鳴。

小紅書網友「奔奔」表示，剛搬入美國郊區的一棟大別墅時，以為終於實現了夢想中的自由生活，卻很快被現實打臉。他描述春天一到，門前草坪瘋狂生長、樹木掉落滿地「楓樹赤果（Maple Seed Helicopter）」，光靠掃帚根本清不乾淨，還得自費購買吹風機清理；入秋後情況更為繁瑣，每一片落葉都需收集起來裝袋分類，還不能有一片飄到街道上，否則恐遭罰款或物業警告。

他強調，美國社區對住戶有明確規範，例如草長過長、落葉未及時清理，就會收到正式警告信；甚至在自家庭院內晾衣服、擺設物品也受到限制。他透露，自己剛搬入社區時，就因為沒及時撿拾草坪垃圾而被開出警告，讓他大嘆「別看住的是獨棟別墅，規定真的特別多」。

「奔奔」的烏克蘭籍妻子也有類似感觸。她表示，過去在烏克蘭自家的門前空間「真的是你說了算」，曬衣服、擺鞦韆、種樹無需他人干涉。但在美國，即便是租屋，也必須遵守各項社區規範，否則可能會觸法違規。這讓她不禁感嘆：「美國的規矩實在太多了，根本就沒有那麼自由。」

此外，「奔奔」也提到即便不是房東，房客最終仍得承擔高昂的房產稅（Property Tax）間接成本，因為這筆開銷會反映在租金上。他直言：「你擁有了空間，但也背上了很多責任和約束。這就是所謂的自由嗎？」

貼文最後他則反問「你理想中的自由生活和現實一樣嗎？」並邀請網友分享自身在國外生活的體驗，留言區湧入眾多網友回應，同在美國生活的網友留言「這裡條條框框太多了，我花錢雇一個保養草坪的公司，每年付$1200-1500左右，他幫你每個星期割草，養護，秋天收樹葉，每年從4月開始到11月結束，也就8個月的時間，並非12個月，因為冬天無需割草」、「當然了！ 沒有規矩不成方圓。 沒有規矩， 就沒有文明」、「自由本來就是相對的。我們家的草坪請人專門維護，現在特煩新鄰居不管他的草坪上的蒲公英，都快長到我們家這邊了」。

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