中年男性常服用的一款保健品 醫生：等同安慰劑

多年來，中年男性常服用一種由莓果萃取的保健食品，標榜是解決泌尿系統問題的天然良方；但現在，哈佛大學醫生指出，這種受歡迎的保健品其實像空包彈；示意圖。（圖／123RF）

多年來，中年男性常服用一種由莓果萃取的保健食品，標榜是解決泌尿系統問題的天然良方；但現在，哈佛大學 醫生指出，這種受歡迎的保健品其實像空包彈。

紐約郵報報導，鋸棕櫚（Saw Palmetto）是種植物萃取物，在市場上常被宣傳為可治療良性攝護腺肥大症 (BPH)；它被認為具有類似非那雄胺 (finasteride) 等藥物的效果，可用來對付攝護腺肥大與脫髮。

但專家表示，鋸棕櫚功效的科學證據是基於小規模、有瑕疵的研究，其中許多是由保健食品公司所資助。

一項近370名男性的大型臨床實驗發現，即使是三倍強度的鋸棕櫚也沒比安慰劑有更好的效果。實驗中服用鋸棕櫚的男性表示症狀有輕微改善，但安慰劑組也是如此，顯示是服藥這個動作而非藥物產生作用。

最近一項4656名參與者的統合分析同樣顯示，鋸棕櫚對因良性攝護腺肥大而有下泌尿道症候群的男性幾乎沒有好處。

哈佛醫學院泌尿科助理教授海蒂·若亞拉（Heidi Rayala）表示，如果這些植物性產品的成分對泌尿系統症狀極具療效，藥廠早就會讓FDA將它們核准為保險 公司需支付的藥物。

她說，鋸棕櫚不會對健康造成傷害，但也不會有任何重大益處；服用它們無妨，但不要在這些保健品上花太多錢。

若亞拉的同事馬克·葛密克（Marc Garnick）也同意此一說法。他說，不難理解為何這麼多人相信服用天然保健品可治療中年排尿困難；但鋸棕櫚具療效的證據不足，在未全面評估潛在病因的情況下，不應鼓勵使用鋸棕櫚來治療良性攝護腺肥大症與其他常見泌尿系統症狀。

2015年的一項調查發現，多數市售植物性保健食品沒有廣告中所宣稱的成分，許多是用小麥、米、豆類或室內植物等廉價原料替代。紐約州 檢察長艾瑞克·施奈德曼（Eric Schneiderman）當時表示，這項調查清楚說明一件事，「買家當心」（buyer beware）這句話對於保健食品消費者來說尤其真確。

美國估計有一千四百萬名男性患有攝護腺肥大，根據哈佛健康管理中心（Harvard Health）的資料，三分之一購買保健食品者會服用鋸棕櫚。