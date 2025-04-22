我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

20多年前轟動全美1屍2命殺妻案 兇手爭取翻案

烹飪常用種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

編譯周芳苑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Image by cottonbro studio from Pexels
Image by cottonbro studio from Pexels

人們烹飪常用的種子食用油(seed oil)經研究發現含有致癌脂肪，專家警告不要過度使用；菜籽油、玉米油、大豆油、葵花籽油等都算是種子油。

專家常提到，種子油和植物油(vegetable oil)易引發身體發炎，聲譽並不好。

為進一步支持這種論述，隸屬於康乃爾大學(Cornell)的威爾康仍爾醫學院(Weill Cornell Medicine)最新研究發現，存在於種子、植物和堅果油中的脂肪「亞麻油酸」(linoleic acid)會助長乳癌細胞繁殖、生長。

乳癌有多種形式，持續使用亞麻油酸很可能讓女性罹患最具侵襲性的「三陰性乳癌」(triple-negative)風險提高。

三陰性乳癌這種侵入性癌症擴散速度更快，需要更激進治療，可能要結合化療、手術和放射性療法。而且存活率比一般乳癌來得低，各約77%、 90%。

威爾康乃爾癌症研究員布萊尼斯(John Blenis)是這項研究的資深作者，他說，研究發現，亞麻油酸以一種非常特殊的方式促進癌細胞生長。

布萊尼斯對這樣的研究結果持樂觀看法，認為有助於確定哪些患者也許可因為某些特定營養建議受益。

在公布研究成果之餘，布萊尼斯提醒人們不要感到恐慌；他說，研究結果並不表示人們要全面避免食用種子油，而是建議適度並有選擇性的食用，高患病風險的人更要留意。

布萊尼並表示，這項發現只是謎團的其中一塊。

布萊尼解釋，均衡的全食物飲食仍是防癌的重要基石，也是人人都可以採取的因應之道。

至於「種子油」的明確定義，一般來說，菜籽油、玉米油、棉籽油、葡萄籽油、大豆油、葵花籽油、紅花油和大米油算是種子油。

種子油的Omega-6脂肪酸含量高、Omega-3脂肪酸含量相對較低，這正是問題所在。

諾斯韋亨廷頓醫院(Northwell's Huntington Hospital)註冊營養師希夫(Stephanie Schiff)表示，重點在於人們攝取這兩類脂肪的比例，許多人體內的Omega-6和Omega-3比例往往高於健康水平，可能導致發炎。

總之，這些油應適量食用，最新研究再次顯示，人們應食用水果和蔬菜組成的均衡飲食。

乳癌 癌細胞 癌症

上一則

密西根小鎮居民排人龍 幫9千多本書搬新家

下一則

雞肉市場有潛力 麥當勞點心捲餅將回歸

延伸閱讀

Netflix女星罹乳癌搶命 動刀8次切除雙乳：隨時復發　

Netflix女星罹乳癌搶命 動刀8次切除雙乳：隨時復發　
澱粉過量、蛋白質不足 素食者易罹患脂肪肝

澱粉過量、蛋白質不足 素食者易罹患脂肪肝
吳文忻驚爆乳癌末期 含淚剃頭做化療

吳文忻驚爆乳癌末期 含淚剃頭做化療
瘦肚子、減少內臟脂肪 舉重效果特別好

瘦肚子、減少內臟脂肪 舉重效果特別好

熱門新聞

連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

2025-04-16 11:31
示意圖。Image by Daniel Reche from Pixabay

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

2025-04-18 09:12
不少人搭火車喜歡吃鐵路便當。示意圖，非新聞事件圖。圖為一列和諧號動車駛離北京。(中新社)

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

2025-04-19 20:05
示意圖。Image by นิธิ วีระสันติ from Pixabay

這10個美國城市 旅客：永遠不想再去

2025-04-14 11:27
倉儲式賣場好市多（Costco）。(路透)

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

2025-04-21 11:20
烤雞，示意圖。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

康乃爾教授的烤雞食譜 曝外皮脆而不焦秘訣

2025-04-18 11:28

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情
美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？

美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？