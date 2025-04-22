烹飪常用種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

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人們烹飪常用的種子食用油(seed oil)經研究發現含有致癌脂肪，專家警告不要過度使用；菜籽油、玉米油、大豆油、葵花籽油等都算是種子油。

專家常提到，種子油和植物油(vegetable oil)易引發身體發炎，聲譽並不好。

為進一步支持這種論述，隸屬於康乃爾大學(Cornell)的威爾康仍爾醫學院(Weill Cornell Medicine)最新研究發現，存在於種子、植物和堅果油中的脂肪「亞麻油酸」(linoleic acid)會助長乳癌 細胞繁殖、生長。

乳癌有多種形式，持續使用亞麻油酸很可能讓女性罹患最具侵襲性的「三陰性乳癌」(triple-negative)風險提高。

三陰性乳癌這種侵入性癌症 擴散速度更快，需要更激進治療，可能要結合化療、手術和放射性療法。而且存活率比一般乳癌來得低，各約77%、 90%。

威爾康乃爾癌症研究員布萊尼斯(John Blenis)是這項研究的資深作者，他說，研究發現，亞麻油酸以一種非常特殊的方式促進癌細胞 生長。

布萊尼斯對這樣的研究結果持樂觀看法，認為有助於確定哪些患者也許可因為某些特定營養建議受益。

在公布研究成果之餘，布萊尼斯提醒人們不要感到恐慌；他說，研究結果並不表示人們要全面避免食用種子油，而是建議適度並有選擇性的食用，高患病風險的人更要留意。

布萊尼並表示，這項發現只是謎團的其中一塊。

布萊尼解釋，均衡的全食物飲食仍是防癌的重要基石，也是人人都可以採取的因應之道。

至於「種子油」的明確定義，一般來說，菜籽油、玉米油、棉籽油、葡萄籽油、大豆油、葵花籽油、紅花油和大米油算是種子油。

種子油的Omega-6脂肪酸含量高、Omega-3脂肪酸含量相對較低，這正是問題所在。

諾斯韋亨廷頓醫院(Northwell's Huntington Hospital)註冊營養師希夫(Stephanie Schiff)表示，重點在於人們攝取這兩類脂肪的比例，許多人體內的Omega-6和Omega-3比例往往高於健康水平，可能導致發炎。

總之，這些油應適量食用，最新研究再次顯示，人們應食用水果和蔬菜組成的均衡飲食。