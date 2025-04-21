裝潢材料恐隨關稅起漲 專家：這5項影響較小

Image by Tumisu from Pixabay

川普總統開啟的關稅 戰，預料將推高從國外採石到大型電器等所有產品的價格；家居裝潢專家預測，相關工程費用將變得更加昂貴。根據裝潢網站Houzz的最新數據，超過一半的建築、設計專業人士預測，關稅甚至會導致供應鏈 中斷。

由於存在許多不確定性，消費者最關心的是哪些裝潢可以安心進行，哪些會導致成本上升。加州灣區設計建造公司的黛安娜·喬治（Diana George）表示，她建議優先採購國內材料，並在現有預算中預留20%備用金，以應付材料上漲；她也建議在報價時註明有效期限。

不幸的是，對近期有裝潢計畫的人來說，很少有不受關稅影響，裝潢公司 Hover行銷主管凱文·史騰（Kevin Sturm）說，有些工程可能價格會略微上揚，例如地毯多在美國製造，但原料通常來自海外。以下是專家預期受關稅影響最小的裝潢項目：

1. 庭園景觀工程

想在夏季來臨前整修庭院？好消息是，根據Houzz諮詢的專家，園藝造景是最不受關稅影響的項目。史騰表示，因為水泥、石材、植物和其他地面覆蓋物等材料較少受到全球貿易影響，隨著天氣變暖，現在是考慮提升房屋外觀或改造後院的好時機。

西語裔建築協會（HCC）執行長喬治·卡瑞羅（George Carrillo）表示，使用在地的泥土、礫石和原生植物進行景觀美化預算仍可控制，並避開供應鏈問題。

2. 油漆工程

奧克拉荷馬市室內設計師瓦萊莉·赫爾格森（Valerie Helgeson）說，另一免受關稅影響的就是油漆工程。

關鍵在於確保選擇的塗料來自美國公司，並且要為一些加價做好準備。根據美國塗料協會（American Coatings Association）的資料，塗料主要從加拿大、墨西哥 與中國進口，這些包括二氧化鈦粉，用於增加顏料與塗料的耐久性。

3. 附屬住宅單元

為解決住房短缺的問題，各州都放寬了對附屬住宅單元（ADU）的規定，因此這類可大幅提升房屋價值的後院加建物也越來越多。ADU可作為家庭辦公室或客房，也可提供賺取租金收入的來源。

室內設計公司創意總監傑瑞米·諾瓦（Jeremy Nova）表示，使用國內採購、製作材料的項目，如附屬住宅單元，較不易受到關稅或全球供應中斷的影響。他說，這些產品通常源自美國的木材和材料，使價格與工期較為穩定。

4. 窗戶與地板翻新

卡瑞羅說，對於受關稅影響較小的更換地板或窗戶，謹慎的規畫以及向本土供應商採購，結果大不相同。乙烯基地板通常包括進口樹脂，會使成本上升10至20%，但國產替代品（如Mohawk品牌）可將增加的成本控制在每1千平方英尺300至700元。

同樣地，窗戶所涉及的材料，如特殊玻璃塗層和鋁材，部分來自墨西哥與中國。卡瑞羅說，可能導致成本增加8至15%，但選擇Pella等品牌有助將漲幅降至最低，並減少施工延誤。

5. 櫥櫃升級

喬治表示，在升級家中廚房或衛浴時，只要能買到國產櫥櫃，就可放心改裝；如果只想改變外觀，也可僅針對櫥櫃表面整修。

此外，在面對關稅不確定的情況下，史騰建議，善用承包商的專業知識，詢問他們哪些材料價格與供應變化最小；他說，他們想要做成生意，最好的方法就是瞭解哪些材料對客戶是可用且最具效益的。