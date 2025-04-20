美國人工成本驚人 華人實例曝：裝空調費用竟比機器還貴

在美華人「妍姐在美國」分享空調安裝費驚人。（取材自小紅書）

川普總統祭出高關稅政策，希望產業赴美設廠生產，然而美國的人工成本相當高，連在當地生活的居民都很有感。有在美生活的華人 近日分享生活經驗，指出美國許多日常維修或工程項目的「人工費」遠超材料費，甚至讓房東苦嘆「一年房租全賠光」，讓不少網友直呼「真的養不起」。

華人網友「妍姐在美國」在小紅書貼文描述，一名留學生因為租屋處的空調壞了，請他協助與房東聯繫。房東表示，僅是基本的空調故障檢查費就高達600美元。多次處理租屋問題的經驗讓這位房東決定親自前往查看，發現可能需更換整組空調設備。

然而，真正令他感到瞠目結舌的是後續報價。一組新空調不到4000美元，安裝費卻高達4000美元，價格幾乎與機器本身相當。房東表示「等於一年租金 白收了」，但炎炎夏日也無法不處理，最終多方詢價後才找到願意以3500美元承接安裝的師傅。

不只如此，這名華人也舉出其他生活中實際遇到的人工費用，例如自家後院砍一棵樹需2200美元，單次疏通下水道要1800美元，鄰居更為房屋更換防水布（不含材料）支出高達18000美元。即便是看似簡單的木屋刷漆、游泳池維護等工作，也都是一筆不小的開銷。

他無奈感嘆，「在美國的人工費不是一般的貴」，並向網友提問「你們覺得在美國這樣的人工費能受得了嗎？」

該篇分享引發眾多在美華人共鳴，紛紛留言表示「真的是能自己動手就自己來」、「怪不得美國人什麼都DIY」、「請個人來修真的得先衡量經濟壓力」、「這種房頂空調要用吊車吊上去，吊車出動一次的費用是700美元」、「美國GDP真的是虛高太多了」、「在洛杉磯，華人和墨西哥人修理費相對便宜。我汽車刮了，板金修理然後噴漆，一些白人要價2500-3000美元，我找到離家不遠一個韓國人的修車店，950搞定」。