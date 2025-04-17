綠手指忙碌的季節 布置高架花床不傷背與膝蓋

春天是打理自家庭院的忙碌季節，無論是植花或種菜，高架花床越來越受歡迎；示意圖。Image by Patricia Maine Degrave from Pixabay

春天是打理自家庭院的忙碌季節，無論是植花或種菜，高架花床越來越受歡迎，學習如何布置高架花床，不但可拓展植物生長空間、優化土壤品質與排水、看來更整潔，還能使背與膝蓋承受較少壓力。

居家生活網站The Spruce報導，與傳統花圃相比，高架花床確實有許多優點，在開始行動前，以下是需了解的基本知識。

該購買多大的花床？

高架花床的正確尺寸應是3 至4英尺寬，長度則視庭院空間而定。選擇正確尺寸是確保可從四面觸及花床中央而不需踩進去。

至於長度，8英尺適合種植不同的小型作物；長度可增加一倍或兩倍，但超過24英尺則不實用。最好改成幾個8英尺大小，可在花床之間走動；各個獨立的單元，也更容易掌握不同植物的生長情況。

雖然讓花床彼此靠近可節省空間，但高架花床可相隔6英寸至1英尺，有更多空間舒適地行走其中。

種植的間距

高架花床的種植間距比地面花圃更緊密，因此能以更小的空間獲得更高的產量。

法式園藝採密集的種植方式，植物的種植距離會緊密2 至5倍，幾乎沒有裸露的土壤，使雜草更難生長；但只有在土壤肥沃並添加大量有機物質、且持續補充土壤中的養分下，這種密集的種植方式才會奏效。

土壤該多深？

對於萵苣、菠菜、羽衣甘藍等根系較淺的植物，土壤深度最少為6英寸。根深的則需約36英寸的土壤。如果花床下方土壤品質良好，根系會繼續伸入其中。

由於高架花床的種植間距緊密，土壤深度對給予根系生長空間尤其重要。

花床規畫5個小訣竅

- 考慮陽光。將花床放在每天至少有六至八小時陽光充足的地方。

- 採南北向種植。要滿足植物的光照需求，將光線需求相同的集中在一起，並確保較高的植物不會遮擋需要充足陽光的較矮植物。

- 考慮蔓生植物。將小黃瓜或南瓜等蔓生植物種在靠近花床邊緣，讓它們可沿兩側生長。

- 實施套種（relay cropping）。套種，指在需要更早種植或成熟期更長的第一種蔬菜的植株期間種下第二種蔬菜；一個經典的組合是胡蘿蔔和蘿蔔，當胡蘿蔔成熟時，蘿蔔已經收成了。

- 種苗勝過種子。效法法式密集園藝，在種植時，使用生命力較強的幼苗，而不是直接在土壤播撒種子（不適合移植的根菜例外）；這樣就不致浪費任何空間來種植不穩定和發芽率低的種子。