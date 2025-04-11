小偷也上網…這些網路壞習慣 容易讓你變成盜竊目標

最新研究顯示近80%的闖空門案件中，小偷都曾使用社群媒體尋找下手目標。路透

據科技媒體CNET報導，最新研究顯示近80%的闖空門案件中，小偷都曾使用社群媒體 尋找下手目標。

在社群媒體上發布的內容會如何導致現實中的危險？以下是最容易吸引不軌人士的「壞習慣」，想保護自己和家人安全的話最好盡量避免。

分享旅遊計畫

旅行令人興奮，也非常刺激人的「分享欲」，但過度分享可能隱藏著風險：將自己出遠門的計畫公開在網路上，可能會讓竊賊或其他投機份子有機可乘。

專家建議，最好降低風險的方式是將度假照片「延期發布」，將旅行中拍好的照片存起來，回到家再分享。

除此之外，搬家時也可以比照辦理：等在新家安定下來再宣布搬家消息，以避免節外生枝。

在地標打卡

附有地理標記的照片或自動位置標記，可以在張貼照片時顯示你所在的位置、記錄自己的足跡並和親友分享。

然而，這樣的行為也會讓想要闖空門的小偷知道你「現在不在家」。

公開日常作息和行程

社群媒體上有很多人喜歡記錄日常作息和習慣，但專家提醒一定要注意分享的內容，避免透露每天上班或去健身房等固定會離家的時間。

許多小偷現在會利用監視器觀察目標房屋屋主的作息時間，而分享日常行程可能會讓他們更容易得手。

分享購物戰利品

在社群媒體上活躍的使用者常犯的另一個錯誤是頻繁分享他們購置的昂貴新物品。

雖然炫耀和分享新電視、新電腦設備、昂貴模型收藏、新工具或新珠寶等戰利品很令人滿足，但這樣的行為正是竊賊在網路上特別關注的目標。

因此為了避免被盯上．最好將這些照片和分享內容保留在與家人朋友的私人對話之中，不要過度公開。

注意小孩子

最後，容易被忽視的一點是儘管你本人在社群媒體上並不活躍，你的家人（尤其是小孩子）可能非常熱衷於分享生活。

有些人可能對於使用網路的安全意識比較薄弱，因此專家提醒務必要確保親友都了解在網上公開隱私資訊的危險性。