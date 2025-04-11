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頭一次出現過敏症狀？專家幫你揪出元凶

編譯周靜芝/即時報導
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Image by Mojca-Peter from Pixabay
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有些人可能成年後都沒有出現過敏症狀，但某天醒來，卻發現鼻涕、眼淚直流；一開始，或許會以為只是感冒，直到發現自己並未生病，只是有過敏症狀。

每日郵報報導，別以為從未有過過敏症狀，就可高枕無憂，過敏免疫學專家卡拉·瓦達（Kara Wada）指出，身體過去從未對一些過敏原產生反應，不代表現在不會開始有反應。

她表示，過敏原對多數人是無害的，但對過敏患者來說，免疫系統會過度反應，產生發炎、充血、發癢等症狀，嚴重時甚至會引起呼吸問題。

瓦達說，隨著時間推移，人體免疫系統會改變，開始對過敏原做出不同反應，產生新的過敏症狀；而環境因素是主要原因，例如接觸到花粉或寵物皮屑等不同過敏原，以及生活方式的改變，都會增加對以前不會引起反應的事物產生過敏的可能。

根據氣象預報公司AccuWeather的報告，近日39個州部分地區的花粉數量有時會飆升至高於歷史平均值。

如果是第一次過敏，可能不知該怎麼辦。瓦達表示，抗組織胺應可解決問題，尤其是針對打噴嚏、發癢和鼻塞等輕微症狀；但若發現症狀持續或惡化，她建議就醫進行免疫療法，讓免疫系統逐漸對不同過敏原脫敏。

如果不認為眼睛乾澀或充血是過敏導致的症狀，瓦達說，可能需要檢視睡眠環境，如果發現臥室滿是灰塵或皮屑，這可能就是突然出現過敏症狀的禍首。

第一步該做的是確保經常吸塵和更換床單，以及保持空氣流通；如果還未奏效，瓦達建議使用空氣清淨機來改善空氣品質。

若試過這些方法都無效，瓦達說，那就在床頭櫃放顆較不易引起睏倦的抗組織胺藥Claritin或Zyrtec。

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