睡足7-9小時還喊累？恐是這5原因作祟

每天睡眠七至九小時，通常可確保有足夠的休息，並在日常生活中擁有充沛的能量。但對某些人來說，儘管有足夠的睡眠，還是會覺得疲憊，有時甚至一點都提不勁。美聯社

每天睡眠七至九小時，通常可確保有足夠的休息，並在日常生活中擁有充沛的能量。但對某些人來說，儘管有足夠的睡眠，還是會覺得疲憊，有時甚至一點都提不勁。

因此如果有充足睡眠時間，且感覺品質也不差，為何在起床幾小時後，還是覺得身體處於「未開機」狀態呢？

推廣助眠商品的奧利佛·班奈特（Oliver Bennett）表示，還有其他重要因素會決定睡醒後是否覺得休息夠了，而有5個潛在原因會讓人覺得只睡了兩小時，而非八小時。

1. 咖啡因攝取過多

喝咖啡是為了保持清醒，但過多的咖啡因卻可能是造成疲勞的罪魁禍首。班奈特說，每天攝取超過400毫克的咖啡因 (約四杯) 會讓人感到不安，甚至擾亂睡眠；因此，即使睡足八小時，但身體正在與攝入的咖啡因奮戰，睡眠品質不可能太好。

2. 進食過量

吃什麼會影響每天的感覺，已非秘密，但吃多少同樣也會有影響。班奈特指出，當進食高熱量餐點，尤其是含有大量碳水化合物和脂肪時，會迫使身體將部分血液重新導向消化系統；而這個過程會消耗大量能量，使腦部與其他功能所需的能量減少，「讓身體感到疲憊」。

3. 暴露於藍光過多

經常聽到「限制螢幕時間」是有道理的，班奈特說，藍光會擾亂睡眠模式，尤其是在晚上花大量時間緊盯螢幕。晚上接觸藍光，會阻礙褪黑激素分泌達50%；褪黑激素是體內幫助睡眠的荷爾蒙，即使有足夠的睡眠時間，也會嚴重影響品質。

4. 因疲累而放棄運動

當筋疲力竭時，最不想做的事就是健身，但班奈特表示，跳過例行健身實際上會讓疲勞更加嚴重。取消一天中例行的健身活動，會降低身體能量水平；如果堅持運動，可增加20%的能量。

5. 睡太久

任何事都是過猶不及，睡眠也不例外。若睡眠時間超過建議的7至9小時，會打亂自然節奏，迫使身體進入疲勞狀態。班奈特說，大量研究顯示，睡眠時間超過9小時的成年人比睡7至9小時者更容易感到疲倦；減少幾小時睡眠，醒來時可能會更有精神。