還沒想好退休後住哪裡？星座或許可以幫你決定

在選擇退休的最佳居住地時，有許多因素需要考慮，而每個人優先考量的因素都不同。（ChatGPT生成）

在選擇退休 的最佳居住地時，有許多因素需要考慮，而每個人優先考量的因素都不同。

對於那些還沒想好如何選擇退休地點的人，「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）雜誌提供了一個有趣的方式—依照你的星座來選。

「旅遊與休閒」報導指出，星座可以幫助你更深入瞭解自己的核心需求，甚至可以幫助你找到理想的退休地點。

牡羊座：加州棕櫚泉（Palm Springs）

熱情似火的牡羊座離不開興奮和刺激，因此棕櫚泉可能是一個理想的退休選擇。

位於洛杉磯以東125英里的科切拉山谷（Coachella Valley），有許多成人社區、優質的醫療保健設施，還有國際機場，交通十分便利。

精力充沛的牡羊座或許也會喜歡這個地區的許多登山步道、自然步道和高爾夫球場。

金牛座：哥斯大黎加克波斯（Quepos）

金牛座喜愛奢華，因此在哥斯大黎加度過退休生活是很值得考慮的選擇。

美麗的海濱城市克波斯距離聖荷西（San Jose）60 英里，有許多豐富的活動和舒適的環境可供享受—包括在曼努埃爾安東尼奧國家公園（Manuel Antonio National Park）遠足、釣魚 和觀賞野生動物，以及享受海灘和茂密的熱帶雨林。

根據最近的一份報告，哥斯大黎加被譽為2024年最適合退休的地方，不僅生活費用低廉、氣候怡人，住房、醫療保健和簽證申請也非常方便。

雙子座：德拉瓦州里霍伯斯海灘（Rehoboth）

雖然是美國最小的州之一，德拉瓦州里霍伯斯海灘是熱門的度假勝地，適合喜愛社交的雙子座。

這座城市充滿國際都會氣息，有美麗的木板路、一流的購物和用餐選擇，以及龐大而活躍的退休社區。

雙子座的人以欣賞當地景致和積極參與鄰里活動而聞名，因此可能會喜歡這裡許多新規劃社區的活躍社交氣氛。

巨蟹座：緬因州法爾茅斯市（Falmouth）

巨蟹座的人無論處於人生或職業的哪個階段，都喜歡舒適的居家氛圍，因此對於像這樣的水象星座來說，退休到新英格蘭海岸是很好的選擇。

迷人的海濱城市法爾茅斯是緬因州最適合居住的地方之一，不僅有絕佳的市中心購物和用餐選擇，還有許多戶外活動，如釣魚和皮划艇，以及熱鬧的社區活動。

此外，法爾茅斯還有許多住宿設施和各種生活安排可供退休人士選擇，每個人都能找到適合自己的住處。

獅子座：佛州薩拉索塔（Sarasota）

獅子座是由太陽主宰的星座，所以很適合在陽光之州度過退休生活。

此外，佛州不收州所得稅，被認為是最適合退休的州之一，物業稅率也很合理。

薩拉索塔有一群充滿活力的退休人口，可以享受充滿美術館、博物館和餐廳的市中心區域。華麗的白沙海灘和全年溫暖的天氣讓這個沿岸城市令人嚮往，絕對不會對此地感到厭倦。

處女座：葡萄牙卡米尼亞（Caminha）

葡萄牙最近被公認為世界上最適合退休的國家之一，不僅氣候溫和、風景宜人、建築風光令人驚嘆，生活費用也十分低廉；而古色古香、綠意盎然的卡米尼亞小鎮，正是腳踏實地的處女座享受黃金歲月的理想地點。

卡米尼亞位於美麗的米尼奧河畔，四周環繞著鬱鬱蔥蔥的鄉村，提供所有處女座樂於享受的簡單樂趣和自然美景。

此外，處女座是與健康和保健有關的星座，因此可能會對葡萄牙優良且經濟實惠的醫療保健服務感興趣—此服務供所有居住在葡萄牙的永久居民享受。

天秤座：法國波爾多（Bordeaux）

由追求藝術與美感的金星所掌管，天秤座的人大多欣賞國際都會生活方式的奢華，因此法國南部的河畔城市波爾多是退休生活的最佳地點。

在這裡可以享受許多高檔的活動，包括參觀該地區著名的酒莊、博物館、藝廊和音樂廳。

此外，法國的夜生活也很熱鬧：戶外市場和咖啡館是社交的好去處，高速火車系統可連接歐洲許多主要城市，讓旅行變得更輕鬆，醫療保健系統也被視為世界上最好的醫療保健系統之一，確保居民年老時也能得到良好的照顧。

天蠍座：越南芽莊（Nha Trang）

喜歡神秘的天蠍座會被異國風情和新奇的體驗所吸引，因此可能會喜歡越南美麗的海濱城市芽莊。

芽莊市中心附近約有4,000名外籍人士，提供大量公寓，且鄰近便利設施和美麗的海灘，氣候也十分溫和，市內還有高品質的當地醫院，以及會說英語的工作人員—讓你在國外輕鬆照顧自己。

射手座：捷克布拉格（Prague）

喜歡冒險的射手座終生都有浪跡天涯的慾望，因此退休後到國外生活是理想的選擇，而布拉格這個獨特的歐洲城市，一定能讓您在退休後的歲月裡享受到充實的生活品質。

鄰近布拉格市中心的現代化公寓價格相宜，市內有大量的外籍人士和快速成長的退休族群，老城區更是被聯合國教科文組織列為世界遺產，城內有許多色彩繽紛的建築和世界級的博物館，還有各式各樣的餐廳和歷史悠久的酒館，滿足多樣化的需求。

捷克擁有歐洲最好的醫療保健系統，而且地理位置優越，前往歐洲大陸的其他地方也非常便利。

摩羯座：亞利桑納州斯科茨代爾（Scottsdale）

對於務實、腳踏實地的摩羯座來說，在一個安全、價格合理、充滿自然美景的地方度過退休生活是非常重要的，而亞利桑那州西南部城市斯科茨代爾（Scottsdale）就能滿足以上所有需求。

被評為2024年最適合退休人士居住的城市之一，這座迷人的沙漠景觀城市氣候舒適、犯罪率低，還有許多有趣的放鬆方式：例如高爾夫、美侖美奐的公園和豪華的水療中心。

在這裡，保持活躍的社交生活也很容易，因為老年人佔了城市人口的四分之一以上，無數的娛樂活動將社區凝聚在一起。

水瓶座是與團體、團隊合作和友誼有關的星座，因此退休後與同年齡層的人在一起、感受到強烈的社區連結非常重要—默特爾灘就成了安家的好選擇。

雖然這裡是熱門的度假勝地，但也有約3萬名常住居民，而且南卡羅來納州是對65歲及以上人士稅務最友善的州之一。

住在這裡也意味著一年四季都可以享受娛樂、節慶、高爾夫球場和一流的餐廳—總是有一些有趣的社交活動可以參與。

雙魚座：中美洲貝里斯（Belize）

作為敏感的水象星座，在海邊度過退休生活對雙魚座來說尤為重要，而中美洲貝里斯是退休人士最理想的海濱目的地之一。

在這裡可以享受陽光普照的熱帶氣候、絢麗的島嶼風景，以及無盡的休閒活動，包括釣魚、帆船、海泳和浮潛。

貝里斯非常歡迎各國退休人士，旅遊局（Belize Tourist Board）甚至提供「合格退休人士計劃」（Qualified Retired Person Program）等措施，協助合格的新居民取得簽證。

此外，貝里斯的房租和生活費都遠低於美國，能用一樣的價錢享受更好的生活品質。