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專家警告：香氛蠟燭融化可能產生有毒顆粒

編譯陳韻涵／即時報導
香氛蠟燭。示意圖。Image by Myriams-Fotos from Pixabay
香氛蠟燭。示意圖。Image by Myriams-Fotos from Pixabay

專家警告，香氛蠟燭融化可能產生有毒顆粒。

新聞周刊(Newsweek)報導，無焰且無煙的香氛蠟燭被當作比真蠟燭更安全的替代產品行銷，但刊載於「環境科學與技術通訊」(Environmental Science & Technology Letters)期刊的一項新研究指出，當使用者用電熱方式融蠟而釋出香氛化合物時，這些香氣會與室內空氣中的其他化合物反應，形成可能有毒的顆粒。

研究指出，「雖然沒有火焰和飄煙，但香氛蠟燭比傳統薰香蠟燭，更容易釋放大量『揮發性有機化合物』(volatile organic compounds，VOC)，因為香氛蠟燭的香氣濃度更高，且直接融蠟增加了蠟熔化的表面積」。

此研究分析15種市售的香氛蠟燭，包括無味和有香氣的，融蠟時間都設定兩小時，並在融蠟期間和之後，於香氛蠟燭幾碼的距離蒐集空氣樣本，結果發現採樣空氣中含有奈米顆粒。

美國化學學會(American Chemical Society)發出聲明表示，檢測到的物質「與過往報告的傳統燃燒蠟燭的濃度相當」，警告香氛顆粒會造成風險，因為它們的分子小到足以通過呼吸道進入血管。

研究指出，香氛蠟燭釋放的化合物「會與室內臭氧反應，產生新顆粒，進而使室內空氣中的奈米顆粒濃度顯著增加」；此外，香氛蠟燭釋出的化學物質，「其成分與瓦斯爐、柴油引擎及天然氣引擎的排放物類似」。

研究發現，「香氛蠟燭融化觸發的『新微粒生成』(New Particle Formation，NPF)事件，會導致人體呼吸道長時間暴露於有害環境」。

美國化學學會指出，過往研究表明，在室內環境中暴露於高濃度的奈米顆粒之中，可能與健康風險息息相關，例如認知功能下降和兒童氣喘發病率增加。

新發現挑戰人們對於香氛蠟燭的看法，研究人員指出，有必要進一步研究「新形成的奈米顆粒毒性，深入了解這些奈米顆粒對環境及人體健康的影響」。

市場研究公司Grandview Research一份報告指出，全球居家香氛市場規模2023年估值為111億2000萬元，2024年到2030年將以9%的複合年增率成長。

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