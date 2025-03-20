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春天來到 該如何整理花園？

編譯廖振堯／即時報導
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萬物勃發的春天即將到來，但如果不知道如何照料花園，那麼恐怕也看不到花草蓊鬱的景象。美聯社
萬物勃發的春天即將到來，但如果不知道如何照料花園，那麼恐怕也看不到花草蓊鬱的景象。美聯社

萬物勃發的春天即將到來，但如果不知道如何照料花園，那麼恐怕也看不到花草蓊鬱的景象。美聯社整理出幾個要點，幫助愛好園藝者今年有個美麗的花園。

土壤

首先測試土壤的酸鹼值，每種植物都有適合生長的區間，否則將影響其營養吸收。必要的話可以用磨碎的石灰岩拌入土壤以提高酸鹼值，或用硫酸鹽類降低酸鹼值。

樹木

使用緩釋肥料(slow-release fertilizers)施肥，可減少肥料損失、提高養分利用率。此外還要抓準時機修剪，大多數落葉喬木和灌木(秋天落葉的樹木)、果樹，都應在休眠前進行修剪，或春季開花植物剛凋謝後才可以修剪。若要重新安種樹木也是如此，在它們仍處於休眠狀態時要挖出盡可能多的根系，然後重新種植到深度相同但寬度是兩倍的洞中。

花朵

訂購園藝作物前先清理花壇，便可以立即移植到地裡，避免在等待時腐爛。如果有植物去年感染過黴菌或黑斑病，移除後需更換周圍的覆蓋物才能避免復發。秋季開花的多年生植物若過於擁擠，要在冒出土壤後將其挖出再分開種入。

早春蔬菜

是種馬鈴薯的時候了，您所在地區的最後一次霜凍來臨前的二至三周便可種入，或是休眠草的變綠的時候。一旦土壤溫度達到45度，就可以種植豌豆、蘿蔔、萵苣、甜菜和菠菜。豌豆可先浸泡溫水過夜，以提高發芽速度和效率，並施以用固氮劑。如果預計冷季作物播種後60天內的氣溫會超過80度，便需準備遮陽布保護它們。

室內植物

可先移植到大一尺寸的花盆中，寬度不要超過目前容器2吋，然後施肥。如果打算將它們移到戶外，需要讓它們先適應環境：霜凍結束後的一周每天讓它們在戶外多曬一小時。

保持耐心

在氣溫真正升高之前，不要急著給花床和邊緣蓋上覆土(mulch)，否則可能會連寒氣一起困在地下，這可能會延遲球莖植物和多年生植物重新萌芽、休眠樹木和灌木繼續生長。

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