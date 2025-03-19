提防電話和簡訊詐騙 專家建議不接不回

隨著網際網路普及，電子郵件、簡訊、手機來電成為犯罪集團的詐騙工具，生活中充斥各種詐騙手段，因此專家建議民眾嚴加防範，明哲保身。Image by Pexels from Pixabay

隨著網際網路普及，電子郵件、簡訊、手機來電成為犯罪集團的詐騙工具，生活中充斥各種詐騙手段，因此專家建議民眾嚴加防範，明哲保身。

據美聯社報導，萬事達卡(Mastercard)副資安長阿卜杜拉(Alissa Abdullah)對於防範網路詐騙建議採取三項步驟：「保持質疑、停下來思考、保持戒心。」

資安專家艾夫斯塔普洛(Petros Efstathopoulos)透露，詐騙集團 慣用伎倆就是利用恐懼(Fear)、緊急(Urgency)與金錢(Money)設局讓被害人上鉤。

最常見的騙局就是鎖定老人、身障者、經濟弱勢的詐騙電話，「身分竊盜情報中心」(Identity Theft Resource Center)營運長詹姆斯·李(James Lee)表示：「突然接到一通語音電話然後不斷說服你，那麼就直接掛電話。」並補充道：「如果收到陌生手機傳送的簡訊，要求付款、電匯或點擊可疑內容，同樣不要回覆。」

另外現代人際關係疏離，加上疫情 封城影響，許多人轉向社群平台交友，容易陷入網路戀愛的騙局。

70歲的凱特 ·克萊納特(Kate Kleinart)與一名自稱是西班牙外科醫師談了一場網路戀愛，短短數個月被騙走數萬元：「失去關愛比失去金錢更糟糕。」但也不忘提醒網友：「如果看到帥哥照片，務必詢問周圍其他人，請他們協尋或辨識照片真假。」

詐騙集團還會針對求職、投資、測試、購物等方方面面設局騙取被害人個資或金錢，聯邦貿易委員會(FTC)消費者教育專家米勒(Terri Miller)建議消費者不要輕易在網路透露個資：「改用其他自己記得住的名字代替，這樣詐騙集團就無法竊取你的個資。」

五三銀行(Fifth Third Bank)策略暨消費者產品主管霍夫曼(Ben Hoffman)也提醒民眾，避免接聽任何陌生來電：「銀行絕對不會主動來電要求客戶提供密碼。」

另外一般民眾可下載手機軟體排除垃圾或詐騙電話，其他諸如：使用較複雜的密碼、定期檢查信用卡與銀行對帳單、開啟多重驗證等方式，都可以避免社群媒體或銀行帳號被盜用。