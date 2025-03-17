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退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」

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網友分享退休後的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）
網友分享退休後的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

不少人幻想退休生活充滿冒險旅程，也許是環遊世界，也許是從事自己夢寐以求的工作，有一名50歲就退休、現年59歲的網友分享退休後減少社交的自律生活，一天下來她與老公忙著準備三餐與打掃衛生，生活看似枯燥卻又相當充實，她直呼雖然每天做的事情都差不多，但卻能在流水帳中感到平凡的幸福。

一名網友在小紅書貼文表示，她今年59歲，已退休9年，這9年來社交生活減少，多與老公一起待在家中，做一些自己喜歡的事情，每天會堅持「做四好」，包括「把皮膚護理好、把身體鍛鍊好、把美食研究好、把心情調理好」，週而復始地做些自己喜歡的事情，雖然是平凡的過日子，但少了與人打交道談是非，在自己的房子裡享受簡單的生活，感覺非常充實。

該網友分享自己一天的生活，早上起床後與老公一起吃早餐，兩人開始打掃房間、更換床單，讓房間更加清爽，打掃後就開始做午餐，他們當日午餐為肉餡餛飩麵，兩人自己包餛飩，先煎了雞蛋皮，接著加入蔥花、蝦皮、胡椒粉、鹽、生抽、香油等，再放入煮餛飩的湯，餛飩煮好後撈出放入碗內，整體口感相當不錯。

午餐吃飽後，兩人就會開始收拾客廳，一起忙活做家事，一天都不會落下打掃衛生的工作，家務完成後老公會出去晃晃，她則會在客廳喝茶、發呆及看書，讓自己有足夠的時間休息，等老公回來後開始做晚餐，當天老公買了一條魚，因此他負責煎魚，她則再做一道清爽的菜色。

她坦言，每天重複做的食物其實很難有新的花樣，畢竟沒有人可以天天上餐館，也不可能都請家務阿姨，真正的生活離不開柴米油鹽，吃飽後老公外出散步，她則在家拍打拉伸，在流水帳中結束充實又美好的一天。

其他人留言「姊說的話真的很實在，平常人家的生活大部分都是這樣過的，看您的生活平淡舒心，兩個人一起分擔家務一起做飯，真的好幸福」、「多麼美好的生活」、「講的非常正確」、「減少社交，加四好，就是最好的養生」。

▼若影片無法播放請點選「退休後老兩口的減少社交自律生活@小紅書

退休 小紅書

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