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急診室醫師叮嚀：這5件日常小事能讓你少跑醫院

世界新聞網李芊芊／即時報導
紐約州衛生廳公布的數據顯示，每年有超過12,000名兒童因為食物噎住而被送進急症室。美聯社
紐約州衛生廳公布的數據顯示，每年有超過12,000名兒童因為食物噎住而被送進急症室。美聯社

據財星雜誌（Fortune）報導，許多微不足道的習慣和粗心大意的舉動會導致一些最可怕的意外，退休急診室醫師米赫爾（Michael Mikhail）總結多年從業經驗，提出5個日常可能被忽略的行為，可有效降低你和身邊親朋好友進出醫院的風險。

1. 將葡萄切成兩半

紐約州衛生廳（New York State Department of Health）公布的數據顯示，每年有超過12,000名兒童因為食物噎住而被送進急症室，每五天就有一名兒童因為食物噎住而死亡，而葡萄就是常見的罪魁禍首之一。

米赫爾醫師表示，為了避免氣管阻塞的悲劇風險，最好將葡萄以及其他對於成年人來說「一口大小」的食物切成兩半或甚至更小，因為兒童可能會在沒有充分咀嚼的情況下吸入，事先切開能夠降低風險。

2. 走路時耳機不要戴兩邊

雖然戴著厚重的降噪耳機或AirPods已經成為一種非常常見的出街造型，但這可能會嚴重影響你注意周遭環境的能力。

早在2012年，馬里蘭大學的一項研究就發現，戴著耳機的行人意外事件在六年內翻了三倍，而隨著無線耳機普及、降噪功能不斷提升，意外發生的機率只多不減。

對於喜歡在通勤路上聽音樂、廣播，或播客的人，米赫爾醫師表示：最多聽一邊。

3. 不要玩蹦床

一項2022年的兒童醫學研究發現，在2009年到2018年間，有超過80萬人因蹦床而受傷，其中最顯著的是骨折、拉傷和皮膚擦傷。由於安全措施不力，美國兒科學會強烈不鼓勵使用蹦床。

米赫爾醫師解釋道：「不要被外面有網子的蹦床所騙，網子依然無法防止最令人擔心的傷害。」

4. 避免寵物舔舐

很多人和家中毛孩非常親近，但米赫爾醫師提醒，寵物口中的細菌和寄生蟲若傳染給人，治療會非常麻煩，因此應盡量不讓寵物舔你的臉。

另外，對於別人家的寵物也不宜太過親近，身為急診室醫師，米赫爾說他們看過非常多不請自來親近動物而嚴重毀容的案例。

5. 穿對衣服鞋子

根據天氣穿衣總是很重要，這樣可以避免感冒，或甚至是低溫造成的體溫過低、凍傷，以及炎熱造成的中暑。

在較寒冷或多雨的地區，米赫爾醫師提醒最好穿著有抓地力的鞋子防止滑倒，急診室中有很多人因為倒而造成手腕和腳踝骨折，尤其是在暴風雪或暴風雨後的第二天。

雖然意外時有發生，也不必過於小心而活在恐懼中，但醫師建議大家以小小的習慣改變來確保身心健康。

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