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快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

不單清潔玻璃 Windex還可做這五件事

編譯徐薏茹／即時報導
玻璃清潔劑。Image by Simon Kadula from Pixabay
玻璃清潔劑。Image by Simon Kadula from Pixabay

大眾熟悉的玻璃清潔劑Windex不僅能讓玻璃光溜溜、亮晶晶，還有許多用途，其專有的混合成分包含氫氧化銨(Ammonium hydroxide，氨水)、界面活性劑(2-hexoxyethanol)、異丙醇胺(isopropanolamine)等，是強大的清潔劑，以下是Windex的五個妙用。

清潔珠寶

Windex中有不少成分與昂貴的珠寶首飾清潔劑相同，如氨、酒精、界面活性劑，在金屬與寶石首飾上簡單噴上Windex，再以牙刷輕輕刷洗，之後用冷水沖洗後拿無絨布擦拭，即可讓珠寶再度閃閃發亮，但切記！不要在蛋白石(opals)、綠松石(turquoise)、珍珠、貝殼、珊瑚等硬度較低、多孔的珠寶上使用Windex清潔，這類飾品不宜用含氨的清潔劑。

清除汙漬

襯衫上的番茄醬、番茄沙司(tomato sauce)、紅酒汙漬也可以用Windex清潔，精細的蠶絲織品則不合適；Windex含有的溶劑可以幫助溶解汙漬，界面活性劑會分散汙漬分子，防止其在沖洗時進一步沾汙衣物。在衣服輕微噴灑Windex，靜置15分鐘，以乾淨的布料吸乾，用冷水沖洗，並按照一般建議程序清洗衣服。為了達到最佳的清潔效果，請使用含氨的Windex強力玻璃清潔劑(Windex Powerized Glass Cleaner)。

清潔廚房油污

Windex是強效的去油劑，可以軟化廚房累積的油汙，尤其是難清的抽油煙機、風扇和燈具。在這些廚房家具上噴灑Windex，等待10分鐘，再擦拭乾淨，務必用水徹底沖洗表面，避免清潔劑殘留。

清潔料理台

防濺牆、防濺板、料理台也可用Windex清潔，Windex適用於薄板料理台、多種釉面瓷磚防濺牆以及瓷器，而不會腐蝕或損害瓷磚接縫處的水泥漿，但氨會除去密封材料，在某些薄泥漿染上藍色，應避免使用含氨或酸性產品清潔花崗岩材質物品或家具，並徹底沖洗和擦拭會接觸食材的檯面。

移除貼紙或標籤

Windex還能用來移除貼紙或標籤，避免留下膠痕。在貼紙或轉印貼紙上噴灑少量Windex後靜待幾分鐘，等清潔劑鬆開黏著劑，再輕輕地剝下或刮除貼紙，這一招能用來移除貼在相框、鏡子上的價格標籤。

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