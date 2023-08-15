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去除沾上衣服的油漬 專家建議用洗碗精

編譯俞仲慈／即時報導
洗碗精。本報系資料照片
洗碗精。本報系資料照片

無論用餐或是做菜，很容易有油漬濺在衣服上，除了立即清洗外，專家建議這種情況下不要用洗衣精而是改用洗碗精，更能把污漬清除乾淨。

連鎖洗衣店Poplin洗衣專家富福德(Laurie Fulford)表示：「想要清除衣物上的污漬，首先就是掌握時間盡快處理，才有機會徹底清除污漬。」而且建議一款居家必備清潔用品：洗碗精，可以防止油漬永久殘留在衣服上，效果比洗衣精更好。

專門用來清潔油膩餐具的洗碗精，所含化合物具有分解油脂的功效，因此在清洗餐具時，可以輕鬆沖走油漬，不過富福德提醒消費者：「洗碗精對抗油漬效果良好，但有顏色的洗碗精則可能會讓衣物污漬變得更難處哩，建議避免使用。」

富福德建議的油漬清潔方法很簡單，只要先倒一點透明洗碗精覆蓋在污漬表面，靜置5至10分鐘，再像平常一樣丟進洗衣機洗滌即可；他並推薦一款透明洗碗精Palmolive Ultra Dish Liquid White Pure and Clear，在亞馬遜網站一瓶售價3.98元。

如果家中沒有任何透明洗碗精，不妨改用環保清潔聖品小蘇打粉，同樣也能去除污漬，因為小蘇打所含鹼性成分和洗碗精一樣具有分解油汙的功效，而且小蘇打的粉狀特性，方便衣物浸泡、沖洗，可將污漬清潔溜溜。

其使用方法是先將一湯匙小蘇打粉和一湯匙水調成泥狀，再用舊牙刷沾著直接刷除油漬，富福德提醒：「然後靜置5到10分鐘，再丟進洗衣機清洗。」

至於時隔數日的舊油漬清潔方法，洗衣機製造商美泰克(Maytag)表示，透明洗碗精還是很有效，建議清潔方法：先刮衣物上的污漬，再用洗碗精或其他污漬清潔劑，覆蓋在污漬上、靜置數分鐘，將衣服浸泡溫水30分鐘，再放入洗衣機清洗，並將洗衣水溫調至合適的最高溫度加以清洗。

另外美泰克也建議消費者使用多用途溶劑WD-40，重新激化污漬活性，衣物靜置15至30分鐘，此時則改用手洗方式清除污垢，掛好晾乾。

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