我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

想喝得安心 自來水安裝淨水器 有助減少PFAS污染物

編譯俞仲慈／綜合報導
美國近半自來水受到汙染，專家建議加裝淨水器過濾，維護家人健康。(Getty Images)
美國近半自來水受到汙染，專家建議加裝淨水器過濾，維護家人健康。(Getty Images)

根據美國地質調查所(U.S. Geological Survey)最新研究顯示，國內近一半自來水受到「含氟表面活性劑」PFAS污染，由於PFAS被視為一種「永久性化學品」，飲用水是家中攝取PFAS最大的風險，因此專家建議家中自來水最好使用淨水器過濾，減少PFAS污染源、以維護家人健康。

總部位於華府的非營利機構「環境工作組織」(Environmental Working Group，EWG)資深科學家斯托伊伯 (Tasha Stoiber)表示，想要減少飲用水被PFAS污染的最有效方法，就是在住家流理台水槽下方，安裝一套反滲透淨水器(reverse osmosis system)，在Home Depot等日用品賣場都可以買得到，不過安裝比較複雜。

同時EWG針對市售10款不同品牌的淨水器，進行過濾測試，其中四款淨水器包括Clearly Filtered、Epic Water Filter、ZeroWater和 Travel Berkey對於去除PFAS汙染，可以達到百分之百或近百分之百的功效；至於知名品牌Brita濾水壺可去除PFAS汙染物66%；PUR濾水壺可去除79%。

同時專家提醒民眾，使用私人水井，最好先對水質進行PFAS等污染物檢測，向當地水資源部門投遞水源樣本，或者委託獨立實驗室進行水質試驗。

PFAS因為具備表面活性劑，防水疏油等特質，被廣泛用於製造消防泡沫、防水衣料、食品包裝(例如一次性杯盤、披薩紙盒、速食包裝等)、農藥、相片、染劑、化妝品/保養品、鍋具塗層等，其化學「家族」非常龐大，超過4700種，在日常生活無所不在，而且被人體吸收後，容易導致肝臟受損、腎臟癌或造成胎兒先天性缺陷等後遺症。

●PFAS藏在哪裡？怎樣降風險？

對人體健康有害、被喻為「永久化學物質」(Forever Chemicals)的「全氟／多氟烷基物質」 (perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl，PFAS)，長期存在於各種消費品中，從化妝品、牙線、地毯、雨衣和不沾鍋無所不在；美國地質調查局研究發現，近一半美國自來水受PFAS污染；也就是說，「飲用水」可能是家中暴露「永久化學物質」最普遍、最有害的風險來源。

自來水

疾病防治中心(CDC)表示，在含有PFAS的水中淋浴或洗碗不認為存在風險，環保署已提議對公共飲用水中的某些PFAS化合物訂定聯邦限制。專家則建議使用過濾器來過濾自來水，也就是在水槽下方安裝反滲透系統(reverse osmosis system)；家得寶 (Home Depot)等商店有售。

地毯和室內裝潢

含有PFAS的地毯可能會不斷脫落化學物質。包括家得寶、勞氏(Lowe's) 和宜家家居(IKEA)等公司已宣布將逐步淘汰地毯中的PFAS。經常吸塵、拖地和除塵，減少家庭灰塵，多少有助去除PFAS，建議使用帶有HEPA過濾器和機械動力頭的真空吸塵器。

檢測 疾病防治中心 華府

上一則

想清涼一夏 冷氣機這樣設溫度 解熱又省電

下一則

3M污染和解案 恐將PFAS爛攤推給供水商 22州檢長促法院駁回

延伸閱讀

保護工人 改進預報 讓飲水更易取得…拜登推多項措施對抗酷暑

保護工人 改進預報 讓飲水更易取得…拜登推多項措施對抗酷暑
鈴鐺般的藍花楹

鈴鐺般的藍花楹
自來水恐含永久化學物 安裝這個設備可去除

自來水恐含永久化學物 安裝這個設備可去除
水也不能喝？5種機上食物 空服員不太碰

水也不能喝？5種機上食物 空服員不太碰

熱門新聞

示意圖。Image by HomeMaker from Pixabay

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

2023-07-24 12:18
小蘇打可說是居家清潔「聖品」，不但用途廣泛，且價格低廉、隨處可得。Getty Images

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

2023-07-24 10:22
好市多賣場也開始打擊「共用會員卡」的行為。(路透)

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

2023-07-21 10:33
小蘇打。Image by NatureFriend from Pixabay

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

2023-07-21 12:12
夏天無論是吃的、喝的、穿的都可以在好市多的貨架上找到一些必買的商品。Getty Images

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

2023-07-27 10:25
努內玆和妻子佩納蘭達育有兩個孩子，擁有六份收入來源，去年他們的工作和生意總共進帳42萬元。取自Twitter@NBCNewYork

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

2023-07-21 10:09

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外