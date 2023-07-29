想喝得安心 自來水安裝淨水器 有助減少PFAS污染物

美國近半自來水受到汙染，專家建議加裝淨水器過濾，維護家人健康。(Getty Images)

根據美國地質調查所(U.S. Geological Survey)最新研究顯示，國內近一半自來水受到「含氟表面活性劑」PFAS污染，由於PFAS被視為一種「永久性化學品」，飲用水是家中攝取PFAS最大的風險，因此專家建議家中自來水最好使用淨水器過濾，減少PFAS污染源、以維護家人健康。

總部位於華府 的非營利機構「環境工作組織」(Environmental Working Group，EWG)資深科學家斯托伊伯 (Tasha Stoiber)表示，想要減少飲用水被PFAS污染的最有效方法，就是在住家流理台水槽下方，安裝一套反滲透淨水器(reverse osmosis system)，在Home Depot等日用品賣場都可以買得到，不過安裝比較複雜。

同時EWG針對市售10款不同品牌的淨水器，進行過濾測試，其中四款淨水器包括Clearly Filtered、Epic Water Filter、ZeroWater和 Travel Berkey對於去除PFAS汙染，可以達到百分之百或近百分之百的功效；至於知名品牌Brita濾水壺可去除PFAS汙染物66%；PUR濾水壺可去除79%。

同時專家提醒民眾，使用私人水井，最好先對水質進行PFAS等污染物檢測 ，向當地水資源部門投遞水源樣本，或者委託獨立實驗室進行水質試驗。

PFAS因為具備表面活性劑，防水疏油等特質，被廣泛用於製造消防泡沫、防水衣料、食品包裝(例如一次性杯盤、披薩紙盒、速食包裝等)、農藥、相片、染劑、化妝品/保養品、鍋具塗層等，其化學「家族」非常龐大，超過4700種，在日常生活無所不在，而且被人體吸收後，容易導致肝臟受損、腎臟癌或造成胎兒先天性缺陷等後遺症。

●PFAS藏在哪裡？怎樣降風險？

對人體健康有害、被喻為「永久化學物質」(Forever Chemicals)的「全氟／多氟烷基物質」 (perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl，PFAS)，長期存在於各種消費品中，從化妝品、牙線、地毯、雨衣和不沾鍋無所不在；美國地質調查局研究發現，近一半美國自來水受PFAS污染；也就是說，「飲用水」可能是家中暴露「永久化學物質」最普遍、最有害的風險來源。

自來水

疾病防治中心 (CDC)表示，在含有PFAS的水中淋浴或洗碗不認為存在風險，環保署已提議對公共飲用水中的某些PFAS化合物訂定聯邦限制。專家則建議使用過濾器來過濾自來水，也就是在水槽下方安裝反滲透系統(reverse osmosis system)；家得寶 (Home Depot)等商店有售。

地毯和室內裝潢

含有PFAS的地毯可能會不斷脫落化學物質。包括家得寶、勞氏(Lowe's) 和宜家家居(IKEA)等公司已宣布將逐步淘汰地毯中的PFAS。經常吸塵、拖地和除塵，減少家庭灰塵，多少有助去除PFAS，建議使用帶有HEPA過濾器和機械動力頭的真空吸塵器。