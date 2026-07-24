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不是SF或Napa 灣區華人分享最舒服周末私房散步路線

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加州灣區景點眾多，不少人周末會前往舊金山市或納帕酒鄉，不過一名華人認為最愜意的周...
加州灣區景點眾多，不少人周末會前往舊金山市或納帕酒鄉，不過一名華人認為最愜意的周末其實就在柏克萊（Berkeley）。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Stephen Leonardi ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華人女子在柏克萊散步，重拾學生時代的悠閒回憶。
  • 重點二：她推薦Lavender Bakery甜點與被稱神級超市的Berkeley Bowl
  • 重點三：晚餐踩雷引發討論，但網友更關注柏克萊生活氛圍。

加州灣區景點眾多，不少人放假會前往舊金山市或納帕（Napa）酒鄉休閒，不過一名旅居美國的華人「小蘑菇」近日在小紅書分享，自己陪丈夫到柏克萊（Berkeley）後，意外找回學生時代的回憶，認為最愜意的周末其實就在這裡。她推薦特色甜點店、被譽為「神級超市」的Berkeley Bowl，以及充滿悠閒氛圍的街景，不過也提醒有一家高評分餐廳實際用餐體驗令人失望，引起不少網友熱議。

「小蘑菇」表示，丈夫當天到灣區知名黑膠唱片店逛街，她則獨自在柏克萊散步，順道重溫學生時期熟悉的街道。途中她走進Lavender Bakery & Cafe，品嚐外型宛如禮物盒的巧克力覆盆子慕斯，認為巧克力風味濃郁，但吃多容易膩口；反而另一款Honey Almond Cookie讓她印象更深刻，烘烤過的杏仁搭配蜂蜜香氣十足，成為她最推薦的品項。

她形容，沒有特地排隊打卡，也沒有刻意追逐網紅景點，只是買著甜點坐在街邊曬太陽，看著人來人往，就讓時間彷彿慢了下來，「非常療癒」。

甜點之後，她來到學生時代最愛的Berkeley Bowl，直呼多年後依舊是心中的「神級超市」。她表示，這裡蔬果種類豐富，許多都是有機商品，價格卻比Whole Foods更親民。她特別推薦白貝貝南瓜、甜度極高的阿根廷哈密瓜，以及各式新鮮菇類，包括羊肚菌、牛肝菌、龍蝦菇、蟲草花等，甚至還發現一款酸櫻桃，口感讓她想起兒時在亞洲吃過的老式櫻桃。她也提到，超市熟食區過去更是學生時代填飽肚子的最佳去處。

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▲ 影片來源：TikTok＠Niqué（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

不過，晚餐體驗卻與白天形成強烈對比。「小蘑菇」前往當地評價超過2500則、Yelp獲4.4分的某餐廳用餐，卻直言「嚴重踩雷」，認為菜色口味特殊、不合胃口，其中招牌龍蝦更不夠新鮮，只有炸花枝（calamari）表現尚可，因此提醒其他人可以避開。不過，晚餐後映入眼簾的粉藍色晚霞，仍替這趟週末畫下美好句點。

貼文曝光後，引起不少曾在柏克萊求學、生活的網友共鳴，許多人留言表示，「終於有人懂Berkeley Bowl有多神」、「以前住附近時幾乎天天去」，更有人分享，超市早年還曾提供免費試喝康普茶，如今已成回憶。也有網友笑稱，Berkeley Bowl最大的缺點就是停車位太小、很難停車，「每次去都快崩潰」。

此外，不少留言焦點意外落在「小蘑菇」丈夫造訪的黑膠唱片店，紛紛詢問是哪一家店。「小蘑菇」也回覆，是位於柏克萊的Rasputin Music，不少黑膠愛好者隨即表示，之後也想安排一趟柏克萊散步之旅，順道朝聖唱片行與超市，一次體驗在地生活氛圍。

精華 FAQ

  • 她在柏克萊獨自散步時，重溫了學生時代熟悉的街道，邊吃甜點邊坐在街邊曬太陽，感受到悠閒與療癒，因此認為最舒服的週末其實就在這裡。

  • 她推薦Lavender Bakery & Cafe的Honey Almond Cookie，也提到Berkeley Bowl蔬果種類豐富、價格親民，像白貝貝南瓜、阿根廷哈密瓜與多種菇類都很值得買。

  • 她到一家Yelp高分、評價超過2500則的餐廳用餐，卻覺得菜色不合口味，招牌龍蝦也不新鮮，只有炸花枝尚可，因此提醒他人避雷，反而引發不少網友共鳴。

灣區 華人 柏克萊

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