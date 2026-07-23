室內水上樂園度假村Great Wolf Lodge 整年適合全家造訪

水上樂園。Image by steven arnold from Pixabay

規劃親子 旅遊時，最困難的不是選擇目的地，而是找到一個家長能真正放鬆的地方，而室內水上樂園度假村Great Wolf Lodge正因為符合這個特點，所以長年獲得家庭旅客的青睞，它有全年恆溫華氏84度、適合各年齡層的大型水上樂園，還有集中管理的娛樂設施，孩子在樂園有豐富的活動，家長無須費心安排旅程，能真正享受假期。

今日美國（USA Today）報導，對於那些正在尋找乾淨、安全和易於安排的親子度假勝地的父母來說，Great Wolf Lodge符合他們的多項要求，樂園已將家庭所需的大部分服務融入了住宿體驗中，住宿均包含水上樂園門票、娛樂設施集中管理、一切以帶孩子旅行的實際情況為出發點，無需安排多個預訂、往返於多個活動或擔心天氣影響行程，Great Wolf Lodge就能滿足住宿、餐飲和娛樂。

Great Wolf Lodge的最大賣點是一整年維持華氏84度的大型室內水上樂園，無論哪個季節造訪都能玩得盡興，也不用擔心天氣，更棒的是水上樂園適合所有年齡層的孩子，從喜歡戲水的幼兒和兒童到尋求冒險的青少年，都能在那裡找到樂趣。

除了水上樂園，Great Wolf Lodge還有適合各年齡層兒童的娛樂活動，度假村內的各種遊戲、互動景點、遊樂場和每日兒童活動也都能孩子們玩得盡興，家長無需離開度假村就能讓每個孩子都玩得滿意。

度假村裡的娛樂設施包括電子遊戲機台、迷你保齡球、互動式探險、每日活動、手作活動、卡通角色見面會，度假村提供早餐、點心、披薩之夜及甜點。

住宿是度假村的另一個亮點，Great Wolf Lodge的家庭套房包括深受孩子喜愛的主題房和雙層床，讓孩子的住宿增添更多樂趣，同時也滿足父母在空間、便利性上的需求，房間適合多人入住，房間有以可愛的狼為主題裝飾的主題房、小孩會超興奮的上下舖床、每個人能更好入睡的分開的睡眠區，以及寬敞的格局，可容納裝備、零食和嬰兒推車。

對於注重性價比的旅客來說，是否包含水上樂園的門票很重要，Great Wolf Lodge的住宿價格包含水上樂園門票，讓預算計算變得更簡單，遊客也能更簡單理解套票內容，再加上集中的娛樂和餐飲設施，讓Great Wolf Lodge成了周末短途旅行的理想之選，可以盡情享受真正的度假體驗。