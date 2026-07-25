美最偏遠國家公園 不收門票但需出示護照

美屬薩摩亞國家公園是美國最偏遠的國家公園之一，地處夏威夷西南方約2600英里處。圖：pixabay

美屬薩摩亞國家公園(The National Park of American Samoa)是美國最偏遠的國家公園之一，位於夏威夷 西南方約2600英里處，橫跨三座島嶼。由於地處境外，遊客需持有效美國護照 或出生證明才能進入。園區提供雨林健行、珊瑚礁潛水等活動，而且全年開放、免收門票。

根據福斯新聞報導，美屬薩摩亞國家公園是美國最偏遠的國家公園之一，地處夏威夷西南方約2600英里處。遊客可搭乘飛機前往圖圖伊拉島(Tutuila)上的帕果帕果國際機場(Pago Pago International Airport)，再轉乘國內航班前往塔烏島(Ta’ū)和奧富島(Ofu)，因為該公園橫跨三座島嶼。根據內政部規定，由於交通選擇有限，遊客須持有有效的美國護照或經認證的出生證明，以證明其美國公民 身分。

另外，前往這座獨特的國家公園時，務必做好準備。園區全年氣候溫暖潮濕，10月至5月雨季期間經常有陣雨。國家公園管理局提供了各島嶼的探索資訊：

一、圖圖伊拉島：可探索阿瓦拉步道(Mount ‘Alava Trail)等風景步道，欣賞利亞海岸線(Le’ala Shoreline)的濱海美景，並有機會在村莊中體驗薩摩亞文化。

二、塔烏島：若想體驗較少人走的路線，可前往塔烏島，穿越雨林健行並造訪美屬薩摩亞最高點拉塔山(Lata Mountain)。

三、奧富島：奧富島以寧靜的珊瑚礁和白色沙灘聞名，是浮潛愛好者的必訪之地。

國家公園管理局並表示，園區內有穿越茂密雨林、通往絕美景觀的絕佳健行路線，但部分步道可能陡峭又泥濘。另外，園區內還有超過4000英畝的水下景觀，提供多樣的野生動物與環境供探索，包括潛水與浮潛活動。值得一提的是，該公園全年開放，而且不收取門票費用。