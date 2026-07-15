5夏日公路之旅 遠離紐約加滿一箱油就夠

五指湖區的沃特金斯格倫（Watkins Glen）州立公園內的瀑布。圖：pixabay

夏日悶熱天氣籠罩全美各地，隨著大批遊客湧入紐約曼哈頓、佔據過多的人行道空間，讓在地人渴望遠離城市、暢快呼吸；但油價 正將海灘之旅變得更昂貴，而通膨又重創了熱門的歐洲旅遊勝地，機場排隊等候出關更是惡夢一場。紐約郵報報導，幸好只要有一輛車和加滿一箱汽油，紐約客就能輕鬆在一些離家不遠的絕佳景點，既能滿足旅行的渴望，又無需花大錢。以下是五個夏日公路之旅的好去處。

1. 麻塞諸塞州：波克夏爾地區（The Berkshires）

距離紐約市 不到三小時車程的這片田園詩般的鄉村地區，有蓊鬱的森林、湛藍清澈的湖泊，以及「從農場到餐桌」美食文化。無論是徒步阿帕拉契小徑、騎乘山地自行車，或前往坦格伍德（Tanglewood）欣賞音樂會，波克夏爾應有盡有。

不妨從最高點格雷洛克山（Mt. Greylock）開始，約20分鐘的車程便可抵達麻州 最高峰，從這裡可俯瞰90英里外的遼闊景致，甚至能望見多達五個州的風景。

若想消暑，波克夏爾各地的城鎮皆設有對大眾開放的天然水潭、開放水域游泳區、公共海灘以及游泳池；若想尋找下榻處附近的游泳地點，可參考「Open Water Swimming」網站。

此地亦是藝術與文化樞紐，藝術愛好者可造訪該地區眾多博物館中備受讚譽的兩處：麻州當代藝術博物館（Mass MoCa）與克拉克藝術中心（Clark Art Institute）。

2. 澤西海岸：濱海埃文（Avon-by-the-Sea）

距大蘋果僅一個半小時車程，坐落著一座寧靜的海濱小鎮，綿延的白色沙灘鮮少擁擠人潮，造訪濱海埃文可在熱門咖啡館Rook開啟美好的一天。

隸屬蒙茅斯郡（Monmouth County）的濱海埃文，是典型的海濱小鎮，能在此安靜享受陽光。單日門票約14美元，售票亭位於Sylvania大道、Washington大道和Norwood大道。

若想省下這筆費用，可免費漫步於海濱木棧步道。日落之後，正是前往鎮上歷史最悠久場所、如Columns餐廳用餐或小酌的好時機，或在當地人最愛的海濱用餐地點艾文涼亭（Avon Pavilion）的沙灘上品嚐新鮮海鮮。

3. 五指湖區：沃特金斯格倫（Watkins Glen）

沃特金斯格倫州立公園值得專程驅車前往，從紐約市出發，約需四個多小時車程。露營車租賃網站RVshare旅遊專家伊黎貝里（Fiorella Yriberry）表示，該州立公園是夏日逃離城市、享受戶外活動的絕佳地點；為避開這座熱門公園的人潮與停車問題，建議一大早就前往步道健行。

「峽谷步道」（Gorge Trail）是五指湖州立公園中最著名的景點，長一英里的步道沿途有19處瀑布；雖然禁止在峽谷內游泳，但公園在峽谷頂端、靠近Six Nations營地和南入口處設有大型游泳池。

此外，沿路向下行駛10分鐘即可抵達Montour瀑布的Havana Glen公園，擁有天然水潭的瀑布，深受當地居民喜愛。

「峽谷步道」今年從5月9日起開放，通常於10月中旬關閉。露營者每晚費用為18至30元間；鄉村小屋每晚58元起，且需至少入住三晚。

4. 哈德遜河谷：斷頭谷（Sleepy Hollow）

距離紐約市不到一小時車程，斷頭谷的傳說以及這座小鎮絕不會讓人失望。夏季時分，小鎮的陰森氛圍稍減，變身一處田園詩般的夏日勝地。

旅客可沿著Scenic Hudson Riverwalk公園漫步，參觀著名的1883年斷頭谷燈塔，或悠遊洛克菲勒州立公園保護區的步道。美食愛好者可在百老匯大道上的Horse Feathers露台享用輕食，並前往Main Street Sweets品嚐甜點。

這座古樸小鎮會在Horan’s Landing公園舉辦夏季爵士音樂會。爵士論壇藝術中心（Jazz Forum Arts）也於7月9日至8月29日期間，每晚6:30至8:00舉辦32場免費戶外演出。對慶祝「夏日萬聖節」（Summerween）的人來說，那些詭異的景點依然開放；想要體驗驚悚氛圍的遊客，可參加斷頭谷公墓的日間或夜間賞燈之旅。

參觀哥德復興風格的林德赫斯特莊園（Lyndhurst Mansion）也是不錯的選擇。

5. 長島：格林波特（Greenport）

位於長島北叉（North Fork）的格林波特距離紐約市僅90英里，有人稱它為漢普頓（Hamptons）的最佳替代選擇。這座寧靜的海濱小鎮，位於Orient Point以西約九英里處，以航海歷史、葡萄酒莊和沿海風情而聞名。

市中心沿著Front Street與Main Street分布，步行即可抵達，從碼頭可搭乘渡輪前往Shelter島。從紐約市出發，驅車三小時後即可抵達，它就坐落在漢普頓的正對面。

雖然這處濱海度假地點一直深受當地人喜愛，但近幾個月來，吸引網紅們蜂擁而至，抖音（TikTok）上充斥最華麗也最昂貴的飯店Sound View的貼文；該飯店擁有一座可俯瞰私人海灘的絕美露台，每晚房價514元起。