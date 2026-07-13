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葡萄牙這2城市 名列首次出國旅客首選目的地

編譯周靜芝/即時報導
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葡萄牙的波多（Porto）。Image by Tim Chelius from ...
葡萄牙的波多（Porto）。Image by Tim Chelius from Pixabay

第一次出國旅遊，幾乎沒有什麼比拿到第一枚護照蓋章更令人期待了。若已準備好踏出這一步，卻不確定要去哪裡，數位娛樂網站JB.com上月公布的「首次出國旅客十大首選目的地」名單，或許能幫上忙。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，該網站彙整了全球40座主要城市，分析對初次出國旅客的重要因素，包括安全評級、英語流利程度及當地人的友善度來進行排名；此外，評選標準還涵蓋了每晚住宿費用、歷史景點、可步行性，以及當地餐廳的平均消費。

結果由葡萄牙的波多（Porto）與里斯本（Lisbon）並列第一，兩座城市在「好客度」方面均位居全球第五。相較於里斯本的住宿每晚平均房價為134元，波多的105元稍為實惠；儘管地勢多坡，波多的街道對行人仍相當友善。里斯本在這一類別中同樣表現亮眼，市內近200處地標皆步行可達，對熱愛徒步探索的旅客，無疑是一大加分。報告還指出，若來自英語系國家，葡萄牙人通常英語流利，溝通上不會有問題。

位居第二的是布拉格（Prague），其歷史中心對行人極為友善，且全市有超過200處地標，獲得高度讚譽。報告指出，遊客在當地待上一周，也不會無聊。當地的犯罪率較低，在安全評分中獲得75分（滿分100）。此外，飯店每晚平均房價為107元，與西歐其他城市相比，價格親民許多。

躋身前三名的還有首爾（Seoul），對預算有限的旅客來說是個理想的去處。一般飯店房價每晚約65元，在餐廳享用一頓正餐約8元，以首爾著名的美食文化來說，這點尤其令人印象深刻。當地擁有超過80處值得探索的歷史遺跡、可步行性獲評94分，以及單程約1.3元的公共交通，不難理解為何這座南韓首都城市會讓首次出國的旅客心動。

其他熱門目的地包括排名第四的芬蘭赫爾辛基（Helsinki），緊隨其後的是京都（Kyoto）、馬德里（Madrid）、布達佩斯（Budapest）、維也納（Vienna），最後由西班牙的塞維利亞（Seville）晉居前十。

精華 FAQ

  • 榜單由數位娛樂網站JB.com公布，並經由Travel+Leisure報導。該網站從全球40座主要城市中，依多項旅遊條件進行比較，最後選出最適合初次出國旅客的前10名。

  • 兩座葡萄牙城市在好客度上都名列全球第5，且兼具安全、英語溝通較順、景點集中與步行便利等優勢。波多住宿更便宜，里斯本則有近200處地標可步行到達。

  • 第三名是南韓首爾。它對預算有限的旅客很友善，飯店每晚約65元、餐費約8元，還有超過80處歷史遺跡、94分的可步行性，以及便宜的公共交通。

護照 葡萄牙

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