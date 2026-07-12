達美航空推基礎商務艙票價 不再享特定服務

達美航空(Delta Air Lines)。(路透)

達美航空 (Delta Air Lines)從7月8日起，正式在部分航線的高級客艙推出「基礎票價」(Basic Fares)，透過降低票價但減少部分地面服務權益，為旅客提供更靈活的選擇。

根據今日美國(USA Today)報導，此次新票價首先在指定國內及拉丁美洲航線推出，而高級精選客艙(Premium Select)與達美至臻商務艙(Delta One)的基礎票價也已開放銷售，但實際搭乘要等到9月。購買此類機票 的旅客，可享受與其他艙等相同的高空服務與機上體驗，但將無法獲得免費的預選座位、優先辦理登機手續及機場貴賓室使用權，除非本身已透過信用卡或飛行常客計畫取得相關使用權限。

達美航空商務長埃斯波西托(Joe Esposito)表示，「這項新方案讓旅客有更多選擇，可以挑選最適合自己行程的達美體驗，也讓大家多了一個體驗我們高級艙等的機會。無論何種票價，每位客戶都能期待達美航空一如既往的周到服務、舒適與關懷。」

不過，購買高級客艙基礎票價的旅客，包括達美至臻商務艙的「基礎商務艙」(Basic Business)票種，累積飛行里程將少於購買較高票價艙等的旅客，托運行李額度也會比支付較高票價的旅客更低，達美航空並未說明哪些航線將率先推出這些基礎票價，新票種所包含與不包含的權益內容，則可參閱達美航空官方網站。