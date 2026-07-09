全美8座最古老賭場 遊客可回味「狂野西部」年代

金門賭場酒店（Golden Gate Hotel & Casino）。(路透)

林立的新潮賭場度假村，讓拉斯維加斯在2025年成為全球最佳夜生活城市，但歷史悠久的賭場卻擁有新建築無法複製的魅力，它們或許沒有拉斯維加斯大道上的賭場飯店耀眼，但深刻地形塑了美國博弈事業的發展。這些老字號的賭場也經常接待像西格爾（Bugsy Siegel）和蘭斯基（Meyer Lansky）等傳奇黑幫人物；走進賭場的大門，哪怕僅是一兩個晚上，遊客便有機會體驗那個逝去的年代。

全美最古老的賭場位於內華達州 ，比拉斯維加斯大道的同業早了數十年，可追溯至該州的「狂野西部」時代；儘管它們歷經多年翻新與改造，但仍向其粗獷的過往致敬。旅遊網站Islands整理出以下美國至今仍可造訪的8家最古老賭場。

1. 金門賭場酒店（Golden Gate Hotel & Casino）

拉斯維加斯這座歷史悠久的金門賭場酒店，最初名為「內華達飯店」（Hotel Nevada），於1906年首次對外開放，距該市正式成立僅一年。這裡也是當地第一部擁有電話的地方，見證了拉斯維加斯從塵土飛揚的西部前哨站，蛻變為今日的世界級娛樂之都。1955年，在以「Sal Sagev」（Las Vegas倒寫）為名營運約24年後，改成現在的名稱。屹立百年之後，在現代化的環境中，訪客仍能體驗世紀之交拉斯維加斯的歷史回音。

2. 內華達賭場飯店（Hotel Nevada & Gambling Hall）

內華達州伊利（Ely）的人口約3900人，並非多數遊客的旅遊首選，但絕對是歷史愛好者的「人生必訪清單」之一。伊利不僅是該州風景最優美的小鎮之一，除了山林美景，更坐落著一座有百年歷史的賭場。這座位於街角的六層樓高飯店，高聳於周邊低矮建築之上，於1929年開業，為「狂飆的20年代」畫下華麗句點。數十年來，內華達飯店曾接待過英格麗·褒曼（Ingrid Bergman）、賈利·古柏（Gary Cooper）與米蓋·隆尼（Mickey Rooney）等巨星，旅客甚至可以入住他們當年的房間。一位旅客表示，這些套房就像一座小型博物館，陳列著許多有趣的紀念品。

3. 鐵路通道賭場酒店（Railroad Pass Casino）

內華達州在1931年將賭博合法化，首批投身博弈產業的商人中，便包括鐵路通道賭場的創辦人，該賭場正是在那一年開業，是內華達州營運時間最長的合法賭場，至今仍能為訪客提供絕佳的體驗。賭場內設有五家餐廳，多元選擇令人意外，其中以該飯店現任經營者命名的DeSimone's牛排館，提供1950年代經典牛排館的高級用餐體驗。對於造訪拉斯維加斯附近的亨德森（Henderson）的旅客而言，該賭場在致敬歷史悠久的博弈傳統之餘，更提供了現代化體驗。

4. El Cortez賭場飯店

El Cortez賭場飯店。(美聯社)

憑著豐富的餐飲選擇與低門檻的下注金額，El Cortez賭場飯店是拉斯維加斯最被低估的地點之一。El Cortez於1941年開業，很快便與當地黑手黨歷史密不可分。1945年，包括西格爾、賽德威（Moe Sedway）與蘭斯基在內的黑幫分子收購了該處；然而到1946年，原有的業主又重新買回該賭場。儘管歷經數十年的變遷，卻從未失去其原有特色。

5. 金納吉特（Golden Nugget Las Vegas）

在賭場界，很少有像金納吉特這樣知名的。該賭場於1946年由曾與西格爾等黑幫合作的腐敗警官邁克菲（Guy McAfee）所創立，一向是名流雲集、展現風采的熱門場所。儘管歷經多次變遷與翻新，包括曾由永利集團（Wynn Group）、美高梅（MGM）以及現任經營者費爾蒂塔（Tilman J. Fertitta）旗下的Landry’s公司等巨頭接手，金納吉特始終保持著其標誌性地位。除了法蘭克·辛納屈（Frank Sinatra）到肯尼·羅傑斯（Kenny Rogers）等音樂巨星曾頻繁造訪，至今仍是許多拉斯維加斯遊客不可錯過的必訪之地。

6. 火鶴飯店（Flamingo Las Vegas）

火鶴飯店（Flamingo Las Vegas）。(路透)

金納吉特開幕四個月後，西格爾便在拉斯維加斯大道上開設了火鶴飯店，與他的老搭檔邁克菲一較高下。數十年過去，該飯店已是拉斯維加斯大道上歷史最悠久且仍在營運的賭場飯店。儘管過程中遭遇資金困境、施工難題，以及西格爾遇害等變故，火鶴飯店仍屹立不倒，為拉斯維加斯日後聞名的璀璨與華麗奠定基礎。如今，該賭場飯店由凱撒（Caesars）娛樂集團擁有並營運，旅客可享受各式各樣的現代化設施及14家餐飲場所。

7. 比尼恩賭場飯店（Binion's Gambling Hall & Hotel）

在撲克文化上，比尼恩賭場的影響力，遠超過其他博弈同業。該賭場最初於1951年以Binion's Horseshoe為名開業，創辦人比尼恩（Benny Binion）從第一天起就將眼光放遠，與多數僅專注於獲利的賭場不同，比尼恩為賭客提供了前所未有的待遇，只需上桌即可獲得免費飲品及其他福利；賭場大廳的裝潢也比拉斯維加斯其他場所更為簡約，避免浮誇的裝飾。1970年並舉辦了首屆世界撲克大賽（World Series of Poker），當時僅有七名選手參加；如今，這場知名賽事已吸引近一萬名來自世界各地的好手。

8. Carson Nugget賭場飯店

雖然許多古老的賭場都位於拉斯維加斯市區，但與內華達賭場飯店一樣，Carson Nugget於1954年在首府卡森城（Carson City）開業。賭場創辦人格雷夫斯（Richard Graves）曾透露，當地社區一直大力支持這家賭場；他表示，Carson Nugget一開業就大獲成功，讓他十分驚訝，因為當地原本只是個寧靜的小鎮。多年來，該賭場經營重心始終放在當地居民而非遊客身上，儘管81間客房的飯店，同樣能容納前來度假的旅客。