蒙大拿州魅力小鎮 擁通往黃石公園絕美公路

黃石公園景色。Image by Mohan Nannapaneni from Pixabay

蒙大拿州 小鎮雷德洛奇(Red Lodge)獲旅遊保險 網站InsureMyTrip評為全美最迷人小鎮。該鎮以每平方英里僅371人的寬敞空間、2.7平方英里的小巧面積以及高評價的旅館與餐廳，在75個調查備選城鎮中以7.6分奪冠。

根據Travel + Leisure報導，旅遊保險網站InsureMyTrip發布了2024年美國最迷人小鎮榜單。調查團隊透過收集人口在1000至6000人之間的小鎮數據，將搜尋量最高的75個城鎮納入最終計算，隨後再以多項指標對每個城鎮進行評估，包括「寧靜度」分數，此為根據全球和平指數(Global Peace Index)數據、綜合各州量化與質化指標所得出的整體評分以及以各鎮人口密度計算的「寬敞度」分數。城鎮的評比還包括實體面積、安全性、旅館品質、舉辦的節慶活動數量、咖啡館數量及餐廳的整體評分。

數據計算後，每個城鎮獲得1至10分的標準化分數，最後雷德洛奇以7.6分脫穎而出，名列榜首。調查指出，「這座迷人的山城小鎮為自然愛好者提供了豐富的戶外活動。對於計劃前往黃石國家公園的遊客來說，從雷德洛奇通往國家公園的熊牙公路(Beartooth Highway)被認為是美國風景最美的公路之一。」

另外，雷德洛奇之所以奪冠，在於其開闊的空間，每平方英里僅371人與僅2.7平方英里的小巧面積，是一個非常適合步行探索的城鎮。當地的旅館評價也極高，平均得分為8.90分(滿分10分)，咖啡館與餐廳的平均評分則為4.51分(滿分5分)。

緊跟在後的是俄勒岡州的海岸社區坎農海灘(Cannon Beach)，以7.54分位居第二，主要是憑藉著豐富的節慶活動、小巧的人口規模以及咖啡館與餐廳的極高評價。與雷德洛奇和坎農海灘一同入榜的，還有新澤西州的五月岬(Cape May)，以7.5分排名第三、愛達荷州的太陽谷(Sun Valley)，以7.38分排名第四，以及猶他州的潘圭奇(Panguitch)，以7.33分排名第五。