台人英國機場卡關 商務艙最差待遇「沿路給錢插隊」下場慘

HOOK插隊仍很有禮貌，沿路給錢換取往前的機會。(摘自YT)

台灣百萬YouTuber HOOK近日分享一段搭機驚魂記，原本預計搭乘英國航空商務艙，從倫敦飛往東京，沒想到因報到系統異常，加上現場處理過程一波三折，最後竟眼睜睜錯過班機，還得自掏腰包支付300英鎊（約400美元）改搭隔天航班，讓她直呼整個過程相當無奈。

HOOK表示，抵達機場後發現英國航空主要採自助報到，不過她的報到程序始終無法完成。一名地勤人員主動上前協助，但多次嘗試後仍無法排除問題，因此請她先到一旁等候。眼見距離櫃檯截止辦理時間只剩約15分鐘，她再次提醒工作人員時間緊迫，對方查看訂位資料後才發現她購買的是商務艙機票 ，並請她改到商務艙專屬櫃檯辦理。

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然而，到了商務艙櫃檯後，HOOK再次告知只剩約10分鐘即可關櫃，卻仍被要求稍候，工作人員持續優先處理其他旅客。直到距離截止時間僅剩3分鐘，她情急之下開始向前方排隊旅客開口，希望對方能讓她先辦理，甚至主動提出願意支付每人20英鎊作為答謝，希望爭取時間。

她一路詢問前方排隊乘客後，終於引起地勤注意，但對方卻反問：「如果妳這麼趕，怎麼不早點說？」隨即帶她前往另一個櫃檯辦理。不過，等真正輪到她時，櫃檯已因超過截止時間約1分鐘而停止受理，她最終未能登機，只能支付300英鎊改訂隔日班機。

HOOK事後澄清，自己並非全程站在一旁等待，而是在等待期間曾多次尋求不同工作人員協助，只是現場人員都忙於處理其他事務。她坦言，當下認為這是自己與航空公司的問題，不希望把情緒發洩在其他旅客身上，因此始終保持冷靜處理。

至於地勤質疑她沒有及早反映，她也強調，其實自己早已多次說明情況，只是未能獲得即時協助。HOOK最後透露，之所以仍選擇搭乘英國航空，是因為當時其他航空公司的航班皆已售罄，沒有其他替代方案。