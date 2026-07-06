法國「奇蹟列車」改造後重啟 串連蔚藍海岸與內陸山脈

阿爾卑斯山火車。示意圖。Image by Monic Heinen from Pixabay

從尼斯出發，駛往阿爾卑斯山的「奇蹟列車」（Train of Wonders，法語：Train de Merveilles）被譽為法國風景最美的火車路線之一，這條路線在經歷耗資超過7千萬歐元的升級改造後，在今年夏天重新重磅回歸，最低票價17.50歐元（約20元），可在法國國家鐵路公司（SNCF）的訂票網站SNCF Connect訂購。

Travel + Leisure報導，奇蹟列車在去年12月重新開放，這此之前關閉了15個月進行整修，這次整修是為了進行一項耗資7千4百萬歐元（約8480萬元）的現代化改造項目，包括新建軌道和鐵路橋樑及加固兩座隧道拱頂。

奇蹟列車連接蔚藍海岸和阿爾卑斯山脈，從尼斯車站出發，終點位於阿爾卑斯山的唐德（Tende），單程需約兩小時，穿越法國東南部超過60英里的地區，路程爬升超過3千英尺，沿途經過超過一百座橋樑、高架橋及許多隧道。

列車的起點尼斯是一座濱海城市，以靠近大海和綿延的沙灘聞名，遊客可以沿著盎格魯街（Promenade des Anglais）散步，或探索尼斯老城（Vieux Nice）色彩柔和的建築，城堡山（Castle Hill）是俯瞰這座到處是紅瓦屋頂的城市和波光粼粼地中海的絕佳地點。

列車從尼斯出發後，沿途經過古色古香的村莊如索斯佩（Sospel）和拉布里格（La Brigue），最後抵達唐德。唐德是一中世紀山村，與義大利接壤，也是前往梅康圖爾國家公園（Mercantour National Park）的門戶，那裡除了有湖泊、山峰和山谷外，還保護著擁有歐洲最大露天青銅時代岩刻群的「奇蹟之谷」（Valley of Marvels，法語：Vallée des Merveilles）。

奇蹟列車一天共三班，從尼斯出發的時間通常為上午9點32分、11點32分及下午1點32分。從唐德回尼斯需要的時間較久，因為沿途會停靠一些站點。

奇蹟列車是法國國鐵的區域快速列車，在6月至9月的旅遊旺季，上午9點半出發的那一班列車車上會有導遊，對沿途風景和鋪設奇蹟列車的軌道所用的工程技術進行英語和法語的解說。