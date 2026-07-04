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加州隱藏版黃石公園「Tiffany藍熱溪」免費拍 順遊野溪溫泉

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網友分享一處位於加州東部、猛獁湖（Mammoth Lakes）附近的秘境景點「Hot Creek Geologic Site」。溪水示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Francesco Ungaro）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加州東部Hot Creek Geologic Site以Tiffany藍溪水與地熱噴氣聞名。
  • 重點二：景點位於395號公路沿線，免費開放，常被稱為濃縮版黃石公園。
  • 重點三：園區禁止下水，只能沿木棧道觀景，泡湯可改去附近合法野溪溫泉。

說到加州旅遊，多數人首先想到優勝美地或一號公路，不過近期有網友「赴一場山海」分享一處位於加州東部、猛獁湖（Mammoth Lakes）附近的秘境景點「Hot Creek Geologic Site」，因為擁有宛如Tiffany藍的溪水、冒著白煙的地熱泉眼，以及雪山同框的壯麗景色，被不少人形容是「濃縮版黃石公園」，貼文曝光後也吸引許多戶外旅遊愛好者討論。

該網友表示，這座景點完全免費開放，一抵達就被眼前景色震撼，清澈湛藍的溪流與不斷冒泡的地熱泉交織，搭配遠方覆雪山峰，形成冰與火共存的特殊景觀，彷彿走進黃石國家公園縮小版。她笑稱，大自然就像在荒野中調配出一池Tiffany藍色的溪水，美得令人捨不得離開。

她分享，Hot Creek Geologic Site位於加州著名的395號公路沿線，從洛杉磯一路北上，接近猛獁湖時即可抵達。沿途除了雪山，還能欣賞沙漠、峽谷與奇岩等多樣景觀，因此不少自駕旅客都將395號公路列為美西最值得體驗的景觀公路之一。

她也推薦幾個拍照角度，其中最熱門的是沿著木棧道往下步行後，可從高處俯瞰整條藍色溪流蜿蜒穿越峽谷，搭配遠方雪山一起入鏡；另外利用長焦鏡頭拍攝不斷冒泡的地熱泉眼，也能捕捉藍色泉水與硫磺岩層交織的特殊色彩，十分具有黃石公園的氛圍。

不過，她也提醒，這裡屬於活躍地熱區，地下熱泉水溫極高，且可能隨時噴發，因此園區全程禁止遊客下水，只能沿著木棧道及觀景區參觀，切勿跨越圍欄靠近泉眼，以免發生危險。

若想真正泡溫泉，她則建議可順遊附近車程約十多分鐘的Wild Willy's Hot Springs或Hilltop Hot Springs等合法免費野溪溫泉，在欣賞完Hot Creek地熱景觀後，再前往安全的天然溫泉泡湯，成為不少自駕旅客安排的一日遊路線。此外，由於當地位處高原，白天日照強烈、峽谷風勢也較大，她建議攜帶防曬用品、墨鏡及保暖外套，以免因日夜溫差影響旅遊體驗。

貼文曝光後，也引發不少網友討論，有人認為這裡相當適合安排健行與露營，貼文網友則透露自己幾乎每個週末都會外出健行，會依照不同季節安排不同路線。也有網友表示，眼前的雪山景色神似懷俄明州的大提頓國家公園（Grand Teton），貼文網友笑稱「真的很像」，甚至替它取了「小Teton」的稱號。

此外，也有不少人詢問6、7月沿395號公路自駕是否會太炎熱，貼文網友表示自己5月底造訪時氣候相當舒適，認為初夏正是欣賞沿線雪山與高原景色的最佳季節。許多網友看完後也直呼，「加州原來還藏著這麼美的地方」、「原本想一路開到奧勒岡，現在看來395公路就已經很值得」、「再搭配露營和泡溫泉，根本就是完美週末行程」。

精華 FAQ

  • 它最大的亮點是Tiffany藍色溪水、冒煙的地熱泉眼，以及遠方覆雪山峰同框的景致，視覺上兼具冰與火的對比，因此常被形容為縮小版黃石公園。

  • Hot Creek Geologic Site位於加州東部、猛獁湖附近，沿395號公路即可抵達。這條路沿途可看見雪山、沙漠、峽谷與奇岩，是很受自駕旅客喜愛的景觀公路。

  • 由於當地屬活躍地熱區，泉水溫度極高且可能噴發，遊客不能下水，需遵守木棧道與圍欄規定；若想泡湯，可再去附近合法的Wild Willy's或Hilltop Hot Springs。

黃石公園 加州 優勝美地

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