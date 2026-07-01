嚮往與世隔絕？佛州外海這座船屋可在Airbnb預訂

想在度假時徹底與世隔絕的話，千萬不能錯過一棟在佛州外海的船屋，這個遺世獨立的民宿可在Airbnb預訂，還名列網站前10%的房源。(路透)

想在度假時徹底與世隔絕的話，千萬不能錯過一棟在佛州 外海的船屋，這個遺世獨立的民宿可在Airbnb 預訂，還名列網站前10%的房源。想入住這個被稱為「世界上最偏遠的飯店」不僅交通過程繁複耗時，附近更充滿野生動物，住客經常能看到海豚、海牛等生物游過，適合想來場探險又同時遠離喧囂的冒險家。

紐約郵報（New York Post）報導，這個偏遠的船屋位於佛州和古巴 間的大西洋上，在Airbnb上名為Tiki Suite。西班牙23歲的旅遊網紅霍爾加多（Ruben Holgado）5月時以YouTube長片分享他在這個世界上最獨特的飯店之一的體驗，累積超過89萬次觀看，他在Instagram上傳的精簡版影片也有超過9萬個讚。

霍爾加多先從巴塞隆納搭10小時的飛機到邁阿密，接著開超過五小時的車到基韋斯特（Key West），再搭一小時的船到Tiki Suite。

Tiki Suite只能搭船抵達，霍爾加多說入住過程頗為曲折，例如他需要有船隻駕照才能入住，因為船屋被認定是「船隻」；霍爾加多入住五晚要價不菲，一共花了3458元。

Tiki Suite獨自矗立在大西洋上，旁邊沒有任何其他設施或小島。霍爾加多說，船屋的屋主「克里斯船長」（Captain Chris）在他入住前給他一份為了住宿的採買清單，也提醒他注意野生動物，並對霍爾加多說不要離船屋太遠，「這可不是第一次有人需要救援了」。

霍爾加多說，基韋斯特以鯊魚數量眾多聞名，克里斯船長也要他注意鯊魚，而這無疑更增添冒險的感覺，他入住期間還遇到熱帶風暴侵襲，讓他開始懷疑獨自待在茫茫大海中是否是個好主意，所幸風暴沒有造成意外。

Tiki Suite在Airbnb上的描述為「其他地方找不到的寧靜且遠離塵囂的豪華露營（glamping）體驗」，遊客經常能看到海豚、海牛、魟魚或成群的熱帶魚類游過，但不用擔心要在船屋過原始生活，因為裡面有空調系統、客製化橡木床和隱藏的電視，霍爾加多的影片更顯示船屋裡有一些電影DVD可以看，包括手札情緣（The Notebook）、神鬼玩家（The Aviator）等，而他因為身處大海，選看的是鐵達尼號。

霍爾加多在長達31分鐘的影片中還出海浮潛觀賞沉船、玩槳板衝浪，甚至釣魚做晚餐，他說這次的經驗讓人同時感到寧靜、充滿冒險又有些令人畏懼，可能最適合那些喜歡探訪不尋常的目的地又遠離文明世界的探險家。