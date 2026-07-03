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首次租露營車旅遊？過來人分享該注意事項與費用

編譯周靜芝/即時報導
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露營車比傳統的公路旅行舒適得多，孩子們不必擠在後座，車內也有充足的收納空間放置物...
露營車比傳統的公路旅行舒適得多，孩子們不必擠在後座，車內也有充足的收納空間放置物品。圖：pixabay

今日美國（USA Today）旅遊專欄撰稿人陳伊芙（Eve Chen）表示，她內向的12歲女兒愛待在家裡，出遊時住飯店也沒問題，因為舒適與安靜才是重點；而外向的大女兒則愛四處走動、探索新地點，毫不在意噪音或人潮。

陳伊芙說，先前全家人在規劃公路旅行時，找到更好的折衷方案，首次透過RVshare網站租露營車，就像上Airbnb與VRBO租度假屋一樣。以下是他們的體驗，以及在嘗試露營車旅行前應該知道的事項，包括費用多少。

離家後的另一個家

陳伊芙指出，為了這趟穿越內華達州的旅程，他們租了一輛East to West Entrada露營車；這是一輛中型C級露營車，外形類似U-Haul貨車，在駕駛座上方設有臥鋪空間。

陳伊芙說，Entrada的尺寸恰到好處，車內設有駕駛座上方的臥鋪、後方的標準雙人床，以及中間可轉換成第三張床的餐椅區。廚房設備齊全，備有三口瓦斯爐、微波爐與太陽能冰箱，不必擔心食物會變質；此外，還有一間附獨立淋浴間的完整衛浴，與某些淋浴間和馬桶在同一空間的露營車不同。

她表示，這就像擁有一間會移動的房子，她12歲的女兒特別喜愛這點，因為無論進行什麼活動，只需走幾步就能找到一個放鬆的角落。

露營車旅行的優缺點

陳伊芙指出，露營車最棒的地方在於，讓他們擁有一座隨行的大本營，不必像往常那樣不停地趕路，只在飯店休息一兩次；這也比傳統的公路旅行舒適得多，孩子們不必擠在後座，車內也有充足的收納空間放置物品。露營車也讓他們在親近大自然之餘，能享有家一般的便利，尤其是隨時能使用浴室，無論是在路途中或半夜需如廁時。

陳伊芙說，她喜歡能夠下廚，而不是整趟旅程都外食。他們在拉斯維加斯取車後便停下來採買食材，沿途超過五天的時間，四人的食材與零食總計花費333元。她說，歸還露營車後，全家在拉斯維加斯的餐廳享用晚餐，費用竟超過了他們整周在食物上的開銷。

就像任何車輛一樣，露營車的一個潛在缺點是，可能會突然出現機械故障。陳伊芙表示，RVshare的預訂服務包含透過Quest提供的24小時緊急道路救援。Love’s Travel Stops剛擴大了對露營車的服務項目，包括簡易保養、電池與輪胎更換。

他們的發電機在旅程第一天就停擺，但他們並未將此視為緊急狀況，因為已預訂了全功能營地，需要用電時都能獲得供應。陳伊芙說，露營車車主也反應迅速，透過視訊通話協助他們排除故障，在旅程尾聲時終於讓發電機恢復運作。

停車有時頗具挑戰。他們以為會逐漸習慣露營車的尺寸，但為了安全起見，總是尋找遠離其他車輛的超大停車位；且每當需要倒車時，即使露營車配備了後視鏡與側視鏡，其中一人仍會跳下車，引導正在駕駛的人。

她表示，這趟旅程中最糟的部分其實不能怪露營車，禍首是強風，但車輛不夠流線型的設計也是原因；他們大部分的行程都在遼闊的沙漠中行駛，那裡的風速每小時最高達55英里，強風不僅讓駕駛極具挑戰，甚至在夜間睡覺時會使車身劇烈搖晃。

露營車租賃費用

另一項須考慮的是費用。陳伊芙指出，租露營車旅行並不便宜，費用可能與需住宿飯店與外食的公路旅行相當。

根據對超過100萬筆預訂的分析，RVshare表示，由車主設定的平均租賃費用略高於每晚210元，其中旅行拖車最便宜，而A、B、C級露營車的費用則較高。

露營車每晚的費用並不包含強制保險與保障方案，部分可拖曳式房車的此類方案每晚為14元起；此外預付費及使用費，如營地送車費、寵物費、清潔費、超里程費或發電機超額使用費尚未包含在內。RVshare建議，預留每晚費用的20%至30%作為這些額外費用。燃料費及營地預訂費同樣不包含在內；此外還需準備約90元的保證金豁免費及可退還押金。

陳伊芙說，這些費用加起來雖遠高於帳篷露營，但仍比全家其他類型的度假方式（如主題樂園與郵輪旅行）來得便宜；而且與隨著時間而記憶逐漸模糊的其他旅程不同，她相信這趟旅行他們永遠不會忘記。她的婆婆至今仍會提起小時候與家人開著露營車橫跨美國的經歷，她希望女兒們有朝一日也能像婆婆那樣談論這次旅行。

精華 FAQ

  • 因為家中兩個女兒對旅行需求不同，一個喜歡安靜舒適，一個偏好探索與活動，露營車成了兼顧兩者的折衷方案，也比純住飯店更有彈性。

  • 他們租的是中型C級露營車，車內有駕駛座上方臥鋪、後方雙人床、可變床餐區，還配有廚房、三口爐、微波爐、冰箱與獨立衛浴。

  • RVshare平均租金略高於每晚210元，但保險、送車費、清潔費、超里程費、發電機費、燃料與營地費都另計，總支出可能接近一般飯店加外食旅程。

內華達州

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