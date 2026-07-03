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匹茲堡機場改建後躋身全球七美 旅客登機時間也省一半

編譯盧炯燊／即時報導
整個耗資17億元的改造，為匹茲堡地區創造超過1萬4300個就業崗位，帶來超過25...
整個耗資17億元的改造，為匹茲堡地區創造超過1萬4300個就業崗位，帶來超過25億元經濟效益。(美聯社)

匹茲堡國際機場(Pittsburgh International Airport)歷時5年的現代化改造果然收到成果，獲評為全球7大「最美機場」之一。

今日美國(USA Today)報導，國際建築設計「凡爾賽獎」(Prix Versailles) 日前公布「2026年全球最美機場」名單，共有7座機場及客運大樓上榜。

這個獎項並非一般旅客熟悉的機場服務排名，而是專門表揚建築設計、美學、創新及可持續發展的國際獎項。由國際專家組成的評審團會考慮每個項目的生態、社會及文化影響，最終會授予「最美機場」頭銜，2015 年起由聯合國教科文組織(UNESCO)公布。

今年入選的包括︰廣州白雲國際機場、法蘭克福國際機場、印度古瓦哈提機場、新孟買國際機場、金邊德崇國際機場、匹茲堡國際機場及聖地牙哥國際機場。

匹茲堡國際機場為何會這樣美麗？據公布的評選評價指出，她是以自然感設計入選。

該機場2018年開始啟動為期5年的現代化改造計畫，2021年正式破土動工並於2025年竣工，整個項目耗資17億元。

整個項目由舊金山全球最大的建築設計規畫與諮詢公司晉思建築(Gensler）、內布拉斯加州「HDR建築設計事務所」，聯同知名建築師維達爾(Luis Vidal)合作完成，大量使用當地的木材、石材和鋼材。

至於整體靈感來自賓州西部的山林景觀。樹狀立柱、玻璃幕牆與自然光共同營造出接近戶外的空間感。許多設計元素都受到匹茲堡城市建築與景觀的啟發，例如連接航站樓登機口、購物中心及餐廳的空中連廊，設計靈感就是來自匹茲堡的福特皮特橋隧道(Fort Pitt Bridge and Tunnel)入口。

維達爾工作室介紹，航站樓上方起伏的屋頂線條，靈感源自該地區的山丘；航站內遍佈的鋼柱結構與樹木相似，並以星空燈光點綴，令人聯想到阿巴拉契亞山脈(Appalachian)的夜空。安檢前後區域均設有戶外露台，在美國機場中實屬罕見。

機場的改造除藝術上的提升外，還提升了服務包容性，縮短行程時間。將陸、空營運整合為一個連通的設施，國內旅客從路邊到登機口的時間縮短約50%，國際旅客則縮短約67%。

機場的重新設計也使其更加便捷，醒目的標識、資訊顯示器、無障礙高度售票櫃檯、安靜休息室、哺乳室、成人換尿布台、更多休息區等。

整個耗資17億元的改造，為匹茲堡地區創造超過1萬4300個就業崗位，帶來超過25億元經濟效益。

精華 FAQ

  • 評選重點在建築美學、創新與永續性，匹茲堡機場以自然感設計脫穎而出，並把地方山林意象融入航站空間，因此獲得肯定。

  • 該機場於2018年啟動五年現代化計畫，2021年正式動工，並在2025年竣工，整體耗資約17億元，規模相當龐大。

  • 機場整合陸空營運後，國內旅客到登機口時間約減半，國際旅客縮短約67%；同時創造逾1萬4300個職位，帶來超過25億元經濟效益。

舊金山 內布拉斯加州

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