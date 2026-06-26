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巴黎知名景點因酷熱關閉 失望旅客紛更改行程

編譯周靜芝/即時報導
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席捲法國的創紀錄高溫，已迫使巴黎熱門的觀光景點羅浮宮提前關閉。(路透)
席捲法國的創紀錄高溫，已迫使巴黎熱門的觀光景點羅浮宮提前關閉。(路透)

法新社報導，席捲法國的創紀錄高溫，已迫使巴黎最熱門的觀光景點艾菲爾鐵塔與羅浮宮提前關閉，讓失望的遊客在熱浪中無法稍作喘息。

西班牙護理師布拉茲克斯（Maite Blazques）說，她花了幾個月存錢，就是為了帶六歲的兒子來巴黎，但破紀錄的高溫逼得她重新規劃整個假期，甚至無法進入主要地標參觀。35歲、來自馬德里的她表示，他們不得不徹底改變整個行程。周二（23日），法國面臨自1947年有氣象紀錄以來最炎熱的一天。

布拉茲克斯低頭緊握著兒子的手說，他們不會參加歷史悠久的瑪萊（Marais）區導覽，也不會搭乘河上遊船，更不會登上艾菲爾鐵塔頂端。

艾菲爾鐵塔營運方表示，這座鋼架地標於23日下午4點破例提前關閉，且次日也再度縮短開放時間。這座高1063英尺、每年吸引700萬名遊客的鐵塔，在旅遊旺季通常開放至午夜過後。

在這座地標建築下方，美國遊客丹瑟（Tamara Dancer）表示，她原定於23日下午參加的導覽行程已被取消，「這毀了我們的假期」。

在巴黎的其他地方，遊客們手持陽傘、戴著帽子並揮動扇子，以對抗人行道上散發的熱浪。

45歲的美國工程師約翰·比勒（John Beeler）表示，他和妻子都感到失望。頭戴漁夫帽、手持小扇子的他說，在這種酷熱天氣下遊覽巴黎簡直糟透了，他們在街上感到快窒息，在地鐵甚至在租住的公寓也是如此，他們將搬到一間有空調的飯店。

來自倫敦的66歲退休人士溫納斯（Drake Winners）同樣神情沮喪，他說，探索巴黎本該靠步行，但在這種炙熱天氣下根本不可能；他改去參觀博物館和教堂，那裡更有機會保持涼爽。

溫納斯在羅浮宮細賞館藏，這座收藏有「蒙娜麗莎」、全球參觀人次最多的博物館，每年約有九百萬名遊客造訪；但館方表示，因熱浪影響，周三（24日）至周六（27日）會提早兩小時，即下午4點閉館。

館方表示，這座由歷代法國君主與總統歷經數世紀建造而成的宏偉宮殿建築，尚未充分適應氣候變遷。

過去一年來，該博物館面臨了一系列問題，包括一起名目張膽的1億美元珠寶盜竊案、漏水事件以及其他維護問題。

隨著法國超過一半地區仍處於氣象局最高警戒階段，其他觀光景點也相繼宣布提早閉館或發布警告。

作為首都以外最受歡迎的旅遊景點，位於諾曼第大區的聖米歇爾山（Mont Saint-Michel），23日也警告遊客在紅色警報期間暫緩造訪。

艾菲爾鐵塔營運方表示，這座鋼架地標於23日下午4點破例提前關閉，且次日也再度縮短...
艾菲爾鐵塔營運方表示，這座鋼架地標於23日下午4點破例提前關閉，且次日也再度縮短開放時間。(路透)

精華 FAQ

  • 艾菲爾鐵塔與羅浮宮都因熱浪提前閉館，前者甚至連續縮短開放時間。館方與營運方表示，極端高溫已影響遊客安全與場館運作，迫使他們調整營業安排。

  • 多名遊客被迫取消或改變既定行程，例如不去瑪萊區導覽、取消河上遊船，甚至無法登上鐵塔。部分旅客改住有空調的飯店，另一些人則轉往博物館或教堂避暑。

  • 除了巴黎地標外，法國多地也處於最高警戒。諾曼第的聖米歇爾山提醒遊客暫緩造訪，顯示熱浪已擴及全國旅遊活動，迫使各景點採取提早閉館或發布警告的措施。

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