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全球最佳天際線城市 深圳打敗紐約、杜拜奪魁

編譯周靜芝/即時報導
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中國深圳。Image by axdaohang from Pixabay
中國深圳。Image by axdaohang from Pixabay

對許多到外地出遊的旅客，城市壯觀的天際線往往是第一個映入眼簾的事物，而令人讚嘆且印象深刻的天際線，甚至能讓整趟旅程為之增色。喜愛城市旅遊者或建築迷請注意，根據Radical Storage網站今年對全球最佳天際線景觀所做的調查，最棒的天際線景觀，不是紐約、杜拜香港，而是中國廣東的深圳。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，此次調查是Radical Storage根據互動式全球資料庫「摩天大樓中心」（Skyscraper Center）的數據對前100大城市進行評分，並建立了一套加權評分系統，其中包含高度超過492英尺的摩天大樓總數（佔評分的30%）、該市前十座最高建築的平均高度（佔25%）、夜間天際線的能見度（佔25%）、 天際線密度（佔15%），以及城市天際線中獲獎建築的數量（佔5%）。

研究團隊表示，這些加權因素綜合評估了每個天際線的高度、可見度與設計，揭示了哪些城市能提供最令人難忘的都市體驗，最後由深圳拔得頭籌。

深圳以7.1（滿分10）的最終得分勝出，該市擁有679座高度超過492英尺的摩天大樓，其中196座高逾656英尺，22座高逾984英尺；前十名建築的平均高度為1371英尺，最高的是1965英尺的平安金融中心。

該市在夜間能見度方面也表現優異，加上擁有四座獲獎建築，該份報告指出，深圳的天際線在建築與美感上同樣出色。

緊隨其後居第二的是杜拜，得分為6.9，主要歸功於高達1053英尺、被稱為「帆船酒店」的阿拉伯塔酒店（Burj Al Arab）景觀。這座位於阿拉伯聯合大公國的城市天際線擁有430棟高度超過492英尺的摩天大樓、129棟高逾656英尺，以及32棟高逾984英尺。該份報告指出，杜拜前十名建築的平均高度達1725英尺，在名單中位居首位；其夜間天際線能見度亦獲得高分，並有九座建築獲獎。

前三名的最後一席由香港奪得，憑著677座摩天大樓獲得6.7分，其中102座高度超過656英尺，6座高逾984英尺。研究團隊表示，香港每平方公里0.61座高樓的天際線密度，形塑出著名的密集垂直景觀；香港先前曾以492英呎及以上已落成建築物的數量，登上全球最高城市榜首，因此能在Radical Storage的最佳天際線排行榜上名列前茅，不讓人意外。影迷們或許曾在「哥吉拉大戰金剛」（Godzilla vs Kong）及「黑暗騎士」（The Dark Knight）中認出香港的天際線，尤其是蝙蝠俠從國際金融中心二期（Two International Finance Centre）跳下的那一幕。

雖然亞洲城市在榜單中居多數，但北美亦有座城市躋身前十名：紐約市。大蘋果憑藉442座高度達492英尺的摩天大樓，名列第四。幸運的是，國人無需用上護照，就能欣賞到這令人屏息的景觀。

前十名最佳城市天際線完整名單如下：

1. 中國深圳

2. 阿拉伯聯合大公國杜拜

3. 中國香港

4. 美國紐約市

5. 中國武漢

6. 中國廣州

7. 中國上海

8. 馬來西亞吉隆坡

9. 日本東京

10. 中國重慶

精華 FAQ

  • 調查結果由中國廣東的深圳拿下第一名，以7.1分勝出。報告認為深圳在高樓數量、夜景可見度與建築美感上都表現突出。

  • 評分包含五項：492英尺以上摩天大樓總數、前十高建築平均高度、夜間能見度、天際線密度，以及獲獎建築數量，並依權重加總。

  • 前十名依序為深圳、杜拜、香港、紐約市、武漢、廣州、上海、吉隆坡、東京與重慶。可見亞洲城市佔多數，北美僅紐約入榜。

香港 杜拜

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