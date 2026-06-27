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郵輪公司紛紛調漲小費 旅客怒：已到失控程度

編譯俞仲慈／即時報導
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隨著暑假來到，不少民眾會選擇搭乘郵輪度假，結果發現業者以小費、服務費等各種名目調...
隨著暑假來到，不少民眾會選擇搭乘郵輪度假，結果發現業者以小費、服務費等各種名目調漲價格，讓乘客有誤上賊船的反感，不滿情緒日益高漲。Image by Kai Sender from Pixabay

隨著暑假來到，不少民眾會選擇搭乘郵輪度假，結果發現業者以小費、服務費等各種名目調漲價格，讓乘客有誤上賊船的反感，不滿情緒日益高漲。

根據紐約郵報(NY Post)報導，多家郵輪業者陸續宣布調漲2026年小費與服務費，荷美郵輪(Holland America Line，HAL)宣布自6月1日起收取每日「船員感謝費」(crew appreciation)，非套房艙等乘客每日加收18元，套房乘客則每日收取20元。

針對加收「船員感謝費」一事，HAL發言人強調「所有費用100%直接付給郵輪船員」，並重申付費「符合郵輪業競爭標準」；同時宣布所有小費將自動列入每位乘客船上帳戶，不過乘客可在船上自行調整每日小費支付金額。

此外部分消費收取18%服務費，從飲料、酒吧零售商品、特色餐廳服務費、單點菜餚到水療、美容美髮等幾乎涵蓋所有消費項目，HAL還告知乘客收費標準可能隨時更改，不會另行通知，建議出發前先聯絡客服了解最新情況。

另外MSC地中海郵輪最近也調整每日服務費，發言人向福斯數位新聞(Fox News Digital)證實：「我們可以確認MSC地中海郵輪更新2026年5月11日及之後所有預訂的每日住宿服務費。」換言之，包括加勒比海和阿拉斯加航線的標準客艙服務費調漲至每人每晚17元，至於MSC遊艇俱樂部(Yacht Club)乘客服務費漲幅更高，每人每晚增加至23元。

還有嘉年華郵輪(Carnival Cruise Line)早在今年春季已經調漲小費，標準客艙每日小費收取17元、套房每日小費19元，就連郵輪提供的熱賣套餐也一併漲價；另外無限暢飲氣泡酒的成人售價也從每天9.50元調漲至11.99元。

根據嘉年華郵輪官網顯示，所有船上消費項目均加收20%服務費，不過乘客仍可對支付的小費金額進行一定程度的調整。

報導指出，郵輪業長期以來採取自動收取小費方式營運，但近年來隨著消費者對小費的抵觸情緒在餐廳、咖啡館等餐飲服務場所發酵，尤其在使用自助結帳機的場所快速蔓延，因此年初以來就有乘客紛紛透過Reddit聊天室，抱怨郵輪加收小費規定，有網友不滿表示：「說實話，我覺得小費這事已經愈來愈失控。」另一位網友答覆道：「到處都要小費，完全失控了，連自助結帳機也會跟你要小費，到底是要給誰啊？唯一正確選擇就是按下0%。」 

精華 FAQ

  • 報導提到荷美郵輪、MSC地中海郵輪與嘉年華郵輪都已調整或宣布調漲小費、服務費與部分船上消費價格，成為旅客抱怨的主要對象。

  • 荷美郵輪自6月1日起收取每日船員感謝費，非套房每人18元、套房20元，並稱費用百分之百直接給船員，且符合郵輪業競爭標準。

  • 因為許多郵輪自動加收小費與服務費，範圍涵蓋飲料、餐廳、水療等，甚至可隨時變更，讓乘客覺得費用繁多且越來越不透明。

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