「斷網旅遊」成新趨勢 專家推薦這5地點

示意圖。Image by Pexels from Pixabay

越來越多旅客選擇放下手機和電腦，到沒有手機訊號或無線網路的地方旅行，這種被稱為「斷網旅遊」（deadzoning）的旅行方式迫使遊客和科技斷開並活在當下，重新和自我、他人及自然建立連結，是對抗現代快節奏生活及其帶來的倦怠感的良方，旅行不再是到熱門景點拍照上傳，而是旅行者休息和重整的寶貴時刻。

今日美國（USA Today）報導，來自荷蘭的康斯特（Johan Konst）2023年4月和朋友到巴西 旅遊，他們在亞馬遜 雨林中首次體驗和整個世界斷聯的感覺，他們在亞馬遜雨林住的旅館沒有訊號也沒有無線網路，康斯特起初有點不知所措，無法聯繫客戶也無法看新聞，但他發現接下來的五天行程，他盡情享受和朋友及大自然相處的時光，他說他後來覺得世界彷彿慢了下來，他看到很多若一直滑手機就看不到的景色，他最終愛上這樣的體驗，更體悟到「世界沒有你仍能照常運轉」。

越來越多遊客擁抱這樣的旅遊方式，根據小型冒險旅遊團業者G Adventures去年的數據，58%的旅行者會利用沒有網路的旅行放鬆身心，41%的旅行者希望擺脫工作和日常生活的壓力。

想斷開手機不是件易事，有研究表明大腦對手機的依賴和使用毒品類似，年輕世代尤其承受過度使用的重負。G Adventures的調查顯示，25至30歲的旅行者中有超過四分之一的人說在過去的旅行中關閉電子設備讓他們感到最快樂。

G Adventures的探險隊隊長伯納比（Matt Burnaby）在前往偏遠、未開發的旅遊地的旅途中親眼見證這樣的轉變，例如南極半島的郵輪之旅，遊客會完全沉浸在大自然中，旅行社常收到客人回饋表示對於這種不同的感覺感到驚奇，而他認為那樣的感覺用「自由」來形容最貼切，「只有真正嘗試過，了解自己對社群媒體、網路或手機的依賴程度時，才會明白斷網有多重要，斷網不只是當下的體驗，這樣的覺察帶來的影響會持續到旅行後」。

遊客不一定要到偏遠或未開發的地方才能體驗斷網旅遊，亞利桑納州索諾拉沙漠（Sonoran Desert）的CIVANA Wellness Resort & Spa近期推出「請勿打擾」（Do Not Disturb）計畫，遊客會收到存放手機的保護袋，參加沒有螢幕的共餐及健康課程。

想體驗斷網旅遊的遊客，G Adventures推薦五個嘗試「數位排毒」的最佳目的地。第一是厄瓜多，可在亞馬遜雨林住四晚，白天穿越森林走到瀑布、體驗薩滿儀式，第二是泰國北部，從清邁出發，徒步進入山區探訪偏遠村莊，並乘坐竹筏探索幽深的洞穴。

第三是南極洲，將造訪白色大陸，希望可以看到鯨魚看企鵝；第四是巴塔哥尼亞，經驗豐富的健行者將挑戰智利百內國家公園（Torres del Paine）和阿根廷冰河國家公園（Los Glaciares National Park）的健行步道。南非也是一個好選擇，遊客在為期兩周的時間在納米比亞的沙漠景觀中露營，接著前往開普敦，之將再到埃托沙國家公園（Etosha National Park）進行野生動物之旅。