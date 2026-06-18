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2026「全球最佳航空」 美國僅達美以這項表現勝出

編譯周靜芝/即時報導
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達美航空（Delta Air Lines）。(美聯社)
達美航空（Delta Air Lines）。(美聯社)

2026年航空旅客體驗協會（Airline Passenger Experience Association, APEX）的獎項剛出爐，表彰了在客戶服務方面表現卓越的航空公司。紐約郵報報導，在「全球最佳航空公司」（Best Global Airlines）名單中，僅有一家總部位於美國的航空公司入選，達美航空（Delta Air Lines）以最佳Wi-Fi服務獲得肯定。

這項Wi-Fi服務在該公司1200架飛機上均免費提供，數量超過任何其他美國國內航空公司。

達美航空還榮獲2026年APEX「五星級全球航空公司」獎項，全球僅40家航空公司榜上有名。

達美航空公司也曾在2025年被APEX評選為「美洲地區最佳全球航空公司」。

全球整體名單為，最佳客艙服務：大韓航空（Korean Air）；最佳娛樂系統：阿聯酋航空（Emirates）；最佳餐飲：卡達航空（Qatar Airways）；最佳座椅舒適度：長榮航空（Eva Air）；最佳Wi-Fi：達美航空。

APEX評鑑了全球各航空公司在舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂及Wi-Fi等領域的表現，並特別聚焦非洲、歐洲、中東以及南北美洲一些「提升業界標準」的區域性航空公司。

在北美地區的獎項中，達美航空、捷藍航空（JetBlue）、西南航空（Southwest Airlines）、微風航空（Breeze Airways）、JSX航空及夏威夷航空（Hawaiian Airlines）分別在各自類別中獲獎。

北美地區獲獎者有，全球最佳航空公司：墨西哥航空（Aeromexico）；最佳大型航空公司：微風航空；最佳廉價航空公司：西南航空；‎最佳區域航空公司：JSX航空；最佳娛樂：達美航空；最佳餐飲：捷藍航空；最佳座椅舒適度：捷藍航空；最佳Wi-Fi：夏威夷航空（Hawaiian Airlines）。

墨西哥航空躋身APEX北美地區「最佳全球航空公司」獎項，創下歷史紀錄。該公司是首家奪得此區域總冠軍的非美國航空公司，憑著機上娛樂系統與座椅舒適度勝出，同時亦擁有「五星級全球航空公司」的榮銜。

APEX是由全球航空公司、機場、航空聯盟、供應商及相關企業所組成，致力於提升乘客體驗。這些獎項的評選是透過應用程式TripIt 進行分析，收集了乘客意見，追蹤數百萬名旅客對全球近600家航空公司、超過100萬趟航班的匿名評分，旅客以五星評分制依四大類別進行評分。

精華 FAQ

  • 在「全球最佳航空公司」名單裡，只有達美航空這一家美國總部航空公司入選，且是靠最佳Wi-Fi表現獲得肯定，成為美國航空業在全球榜單中的少數亮點。

  • 達美航空的免費Wi-Fi服務覆蓋1200架飛機，規模超過其他美國國內航空公司，因此在旅客體驗評比中拿下最佳Wi-Fi獎，也同時獲得五星級全球航空公司榮銜。

  • 北美地區由墨西哥航空拿下全球最佳航空公司，創下非美國航空首度稱霸紀錄；達美獲最佳娛樂，捷藍包辦餐飲與座椅舒適度，夏威夷航空則奪得最佳Wi-Fi。

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