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這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

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荷蘭阿姆斯特丹是熱門旅遊景點。Image by Siggy Nowak from...
荷蘭阿姆斯特丹是熱門旅遊景點。Image by Siggy Nowak from Pixabay

荷蘭阿姆斯特丹是熱門旅遊景點，擁有許多迷人和別具特色的景點如梵谷博物館、安妮之家、運河、紅燈區和大麻咖啡館，但近幾年的過度旅遊讓遊覽阿姆斯特丹變得困難，再加上過度旅遊帶來的汙染問題及阿姆斯特丹的高消費水準，都讓越來越多旅客放棄到該城市旅遊。

Islands報導，根據紐約時報2024年的報導，阿姆斯特丹在2019年接待了2550萬人次遊客，荷蘭媒體報導2025年阿姆斯特丹的過夜旅客為2370萬人次，雖然人數減少，但仍超過阿姆斯特丹市議會訂定的每年2千萬過夜旅客人數上限，且該市的居民僅1百萬人。

過度旅遊促使當地政府採取措施如增加旅遊稅、對遊客商店實施許可證制度、紅燈區的街道禁止吸食大麻，甚至針對愛喧鬧的18至35歲英國男性推送警示廣告。

造訪過度旅遊的城市讓觀光活動變得困難，除了擁擠的街道之外，熱門餐廳如De Kas甚至要兩個月前預約，博物館也不好預訂，安妮之家可以六周前預訂，但很快就售罄，梵谷博物館的預訂要提前兩周至一個月。

過多觀光客也帶來汙染，不只是街道上的垃圾，荷蘭時報2025年的報導指出，阿姆斯特丹部分地區的空氣品質超過世界衛生組織建議的限制，市中心是空氣最糟的地方。

阿姆斯特丹的消費水準很高。英國郵局公司（Post Office）今年的旅行貨幣（Travel Money）報告和行李寄存預訂平台Radical Storage同年的報告指出，阿姆斯特丹是歐洲消費最高的城市之一。今年到阿姆斯特丹旅遊的觀光客開銷會因為飯店的增值稅而大增，一名網友在Reddit的阿姆斯特丹討論版上評論該城市「又貴又擠，整個城市有一半讓人感覺像旅遊陷阱」。

大量的遊客也讓阿姆斯特丹當地居民提起訴訟，確保市政府嚴格執行相關規定。若仍計畫前往阿姆斯特丹旅遊，不妨避開遊客熙攘的運河區，改去有獨特波西米亞氛圍的德派普區（De Pijp），探索有趣的手工藝品店和啤酒店，也可以考慮在該市的淡季，也就是每年10月至隔年3月前往旅遊。

精華 FAQ

  • 主要原因包括過度旅遊造成的擁擠、交通與景點預約困難，以及垃圾與空氣污染問題；再加上住宿、餐飲與整體消費都偏高，使旅客旅遊成本與體驗雙雙惡化。

  • 報導指出，阿姆斯特丹2025年過夜旅客約2370萬人次，雖比2019年有所下降，但仍高於市議會設定的每年兩千萬過夜旅客上限，顯示觀光壓力依舊沉重。

  • 建議避開最擁擠的運河區，改到較有波西米亞氛圍的德派普區走走，探索手工藝品店與啤酒店；另外可選擇淡季10月至隔年3月前往，體驗會比較舒適。

紐約時報 大麻 觀光

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