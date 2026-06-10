新加坡航空攜手Sport 24體育頻道 高空直播2026 FIFA世界盃

新加坡航空攜手Sport 24體育直播頻道，足球迷在三萬英呎高空也看的到2026 FIFA世界盃。(新加坡航空提供)

2026 FIFA世界盃 ™將舉行，新加坡 航空與Sport 24體育直播頻道合作，搭乘新加坡航空班機的旅客可於2026年6月11日至7月19日期間，透過銀刃世界機上娛樂系統KrisWorld Live TV的Sport 24體育直播頻道在機上即時收看2026 FIFA世界盃賽事直播。

新航客戶體驗高級副總裁楊丕德先生表示，將FIFA世界盃的精彩賽事帶到客艙，讓旅客即使身處三萬英呎高空，依然可即時關注全球最受矚目的體育盛事，為自己喜愛的球隊加油喝采。足球賽事的直播進一步豐富KrisWorld的娛樂內容，也展現新航持續提升機上體驗與服務的承諾。

新加坡航空指出，KrisWorld Live TV透過Sport 24為旅客帶來全球重要體育賽事直播，並有BBC News提供即時新聞及商業資訊。目前KrisWorld Live TV已配置於所有波音787-10及波音737-8機型，以及41架空中巴士A350-900與8架波音777-300ER機型上。直播服務須視衛星訊號覆蓋範圍、轉播安排及部分航線之主管機關批准情況而定。

除了Live TV直播內容外，KrisWorld亦提供超過1,900項娛樂選擇，涵蓋熱門強檔電影、廣受好評的影集，以及多元的音樂與影音內容，讓旅客在飛行途中隨時享受符合個人喜好的娛樂體驗。