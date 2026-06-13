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加州灣區這小鎮 魅力堪比義大利里維埃拉

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北加州蘇沙利度（Sausalito）。Image by Stephen Marc...
北加州蘇沙利度（Sausalito）。Image by Stephen Marc from Pixabay

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蘇沙利度被譽為加州的義大利里維埃拉，景色迷人。
  • 重點二：小鎮可步行騎車遊覽，藝廊、書店與船屋景點豐富。
  • 重點三：海鮮餐廳、世界級壽司與多樣住宿讓旅程更完整。

開車北上駛過金門大橋，不到幾分鐘車程景色大為不同，舊金山的摩天大樓在身後逐漸遠去，一排排色彩繽紛的房屋沿著山坡向上延伸，在綠色樹木的陪襯下格外醒目，這裡是被稱為「加州義大利里維埃拉」（California's Italian Riviera）的蘇沙利度（Sausalito），有迷人的船屋、壯闊的海景和濃濃的地中海風情，是灣區最迷人的小鎮之一。

Travel + Leisure報導，蘇沙利度面積不大，但充滿了精彩活動，遊客只需步行片刻就能抵達馬林岬角（Marin Headlands）開闊的草原和海灘，小鎮對單車騎士也很友善，海濱地區匯集了藝廊、當地特色餐廳和獨具特色的景點，充滿活力。土生土長的灣區居民、歷史學家瑟斯頓（Brit Thurston）說，可以在蘇沙利度輕鬆待上一周，不用擔心會沒有事情做。

蘇沙利度的許多景點都能步行或騎單車抵達。可以先在蘇沙利度的中心「橋樑步道」（Bridgeway Promenade）的各角落漫步，丹尼爾梅里亞姆畫廊（Daniel Merriam Gallery）以超現實主義作品聞名，伊萊克特拉畫廊（Galerie Elektra）則展出世界各地藝術家的油畫和雕像，還可以光顧像海灣蘇沙利度書店（Sausalito Books by the Bay）和索克薩利托（Soxalito）這樣的獨立零售店，購買禮物和紀念品。

繼續沿著海濱前行，會抵達由陸軍工兵部隊營運的一系列建築，在海灣遊客中心（Bay Model Visitor Center）可以俯瞰舊金山，還有一個按比例縮小的潮汐和水道水力模型。再繼續往下走，前往灣區最著名的街區之一。沃爾多角港（Waldo Point Harbor）彷彿一座漂浮的藝廊，停泊著許多裝飾風格各異、歷史悠久的船屋，遊客可以漫步到其中一個公共碼頭欣賞這些船隻。

蘇沙利度的餐飲選擇非常豐富，不用擔心沒東西吃。小鎮位於舊金山灣的黃金地段，海鮮自然是首選，其他選擇也很多，從壽司到高檔墨西哥料理都非常出色。

可以在Scoma's Sausalito一邊用餐一邊享受海景，這間餐廳以蛤蜊濃湯和牡蠣聞名，Salito's Crab House & Prime Rib則能吃到新鮮美味的鄧金斯蟹（Dungeness crab），喜歡日式料理者可以到全國知名的日式餐廳Sushi Ran，這裡提供傳統日本料理和壽司，備受當地人和遊客推崇，Avatar's Restaurant提供印度料理，理查森灣（Richardson Bay）的Bar Bocce有以柴火烘烤的拿坡里式酸麵種披薩，可以更深刻感受蘇沙利度的地中海風情。

住宿也有多種選擇。卡洛瓦角（Cavallo Point）飯店可飽覽金門大橋的壯麗景色，飯店內有水療中心等設施，客房經過翻新，均配有頂級設備。喜歡熱鬧市中心氛圍者可選卡薩馬德羅納飯店及水療中心（Casa Madrona Hotel & Spa），飯店位於「橋樑步道」旁，客房內的家具簡潔現代，完美契合當地的海濱小鎮風情。

想體驗海邊住宿的人可以選「潮汐之上飯店」（The Inn Above Tide），這間飯店顧名思義位於舊金山灣畔，旅客可享受清新海風和欣賞無敵海景。

精華 FAQ

  • 因為它依山傍海、色彩繽紛的房屋與海濱景致很有地中海風情，加上船屋、藝廊和悠閒步調，讓人聯想到義大利里維埃拉的度假氛圍。

  • 可從橋樑步道逛到多家藝廊與獨立書店，再前往海灣遊客中心和沃爾多角港欣賞船屋。沿途多為平緩海濱路線，十分適合散步與單車。

  • 餐飲以海鮮最受歡迎，也有壽司、印度菜與拿坡里披薩；住宿則從可看金門大橋的Cavallo Point，到臨海的The Inn Above Tide都很具代表性。

灣區 義大利 加州

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