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達美航空隔8年復飛香港 每日直航洛杉磯

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達美航空香港來往洛杉磯恢復直航，以後每日固定在兩地各開出一班航機。達美航空示意圖...
達美航空香港來往洛杉磯恢復直航，以後每日固定在兩地各開出一班航機。達美航空示意圖。(路透資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：達美航空時隔八年重返香港，每日往返洛杉磯直航正式恢復營運。
  • 重點二：公司看好香港經濟、貨運與商務旅行需求，視其為亞太布局重要里程碑。
  • 重點三：A350-900具275座與20噸貨運能力，第三季末擬提供免費Wi-Fi

美資的達美航空時隔8年重返香港市場，香港來往洛杉磯的直航昨日重踏香港國際機場，以後每日固定在兩地各開出一班航機。達美航空亞太區副總裁莫傑夫解釋，香港是一個令人驚嘆的經濟引擎，一直保持穩定的增長，相信這勢頭將會持續，加上香港在貨運及商務旅行市場表現突出，是達美航空決定復飛香港的重要原因之一。

文匯報報導， 達美航空首班DL89航班於當時間6月6日晚上11時05分由洛杉磯國際機場起飛，昨晨5時05分抵達香港，抵達香港國際機場時獲以航空界最高禮儀「水門禮」迎接。

另一方面，DL88航班於昨晨9時25分從香港出發前往洛杉磯，達美航空、美國駐港澳總領事館、香港國際機場及洛杉磯會議及旅遊局的代表於離境閘口一同主持剪綵儀式，並歡送啟程離港的DL88航班。

莫傑夫表示，新增的直航服務標誌著達美航空在亞太區的重要里程碑，體現達美航空對亞太區的長遠承諾。香港在國際旅遊、商業及物流方面一直扮演關鍵角色，其中香港貨運市場的產業規模龐大，他分享達美航空希望成為其中的重要參與者，而達美空中巴士A350-900具有20噸的貨運容量。

除貨運需求外，他認為商務旅行的需求亦有增長空間，又分享現時香港往來洛杉磯航班的預訂情況強勁，對服務香港市場充滿信心。他強調，現階段會先確保現有航班順利，暫未有計畫增加香港出發的新航點，但亦會視乎市場需求，考慮是否增加運力或開設其他航線。

談及其航線優勢，莫傑夫分享其於洛杉磯國際機場連接逾30個航點，為旅客提供便捷的一站式轉機選擇。至於中美關係對兩國之間的航線影響，莫傑夫強調兩國均是全球規模最大的航空市場之一，其航空往來至關重要。

近月油價高企，莫傑夫直言，油價上漲影響到全球所有航空公司，公司已推出多項方案應對，透過設定不同票價等級，試圖彌補部分油價上漲帶來的衝擊。

莫傑夫8日分享指，A350-900可接載275名乘客，機上設有4個座艙產品，包括至臻商務艙套間、尊尚經濟艙、優悅經濟艙及經濟艙。隨著一顆新衛星即將啟用，預計今年第三季末可在機上提供免費Wi-Fi予乘客使用。

精華 FAQ

  • 達美航空重返香港後，已恢復每日一班往返香港與洛杉磯的直航服務，首班機並以水門禮迎接，代表其正式重啟香港市場布局。

  • 公司認為香港是穩定成長的經濟引擎，且在貨運與商務旅行市場表現突出，因此將香港視為亞太區重要據點與長遠承諾的一部分。

  • 航線由A350-900執飛，可載275名乘客並提供20噸貨運容量，機上設四種艙等，預計今年第三季末還會提供免費Wi-Fi。

達美航空 洛杉磯 香港

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