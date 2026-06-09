6位奢華旅遊專家 一致推薦非洲這些行程

大遷徙是塞倫蓋蒂的年度盛事，成千上萬的角馬穿越河流，帶來難以預測且震撼的體驗。Image by SugarDigitalMedia from Pixabay

AI重點 文章重點整理： 重點一： 六位奢華旅遊專家一致把非洲列為終極奢旅目的地。

六位奢華旅遊專家一致把非洲列為終極奢旅目的地。 重點二： 坦尚尼亞塞倫蓋蒂與波札那歐卡萬哥三角洲最受推崇。

坦尚尼亞塞倫蓋蒂與波札那歐卡萬哥三角洲最受推崇。 重點三：肯亞空中行程與盧安達大猩猩追蹤也被視為難忘體驗。

奢華，對不同的人有不同的定義。若論及旅行的大筆花費，有些人會優先考量世界級服務、無比的舒適，或是名流時尚；另一些人則嚮往在偏遠地方體驗獨特的旅程，僅是護照 上的入境章，就讓這趟旅程物有所值。漫旅（Travel+leisure）雜誌詢問6位各具品味與偏好的奢華旅遊專家，若要進行一趟花費不菲且一生僅此一次的旅程，他們會選擇何處時，得到的答案都指向同一個地方：非洲。以下是他們分享選擇非洲的理由，以及規劃行程的最佳建議。

坦尚尼亞探險公司（Tanzania Expeditions）旅遊顧問拉菲歐（Brian Raffio）將重點放在坦尚尼亞北部廣袤且野生動物豐富的塞倫蓋蒂（Serengeti），或許不讓人意外，但他的樂趣在於細節之中。拉菲歐說，塞倫蓋蒂與眾不同的不僅是野生動物，更在其遼闊的原野，以及置身於完全未經開發之地的感受；開車數小時，眼前只有綿延的平原與自由奔跑的動物，沒有圍欄、沒有人群，只有大自然依其規律運行。這種感覺並非刻意安排，而這正是它如此令人震撼的原因。

拉菲歐指出，大遷徙是塞倫蓋蒂的年度盛事，成千上萬的角馬穿越河流，帶來難以預測且震撼的體驗；但他表示，即使在非遷徙期間，塞倫蓋蒂依然魅力不減，因為像大型貓科動物這樣的生物，在這裡並非罕見，而是日常景觀的一部分。

廷巴克圖（Timbuktu）旅行社執行長普林斯（Johnny Prince），將波札那的歐卡萬哥三角洲（Okavango Delta）列為他在非洲的首選之地，並稱這裡是定義高端獵遊的典範。

普林斯說，三角洲本身採用一種獨特的旅遊模式：低度影響、高價值。限制遊客數量，特定經營區域廣闊，營地規模小且間距寬闊；營造出非凡的獨特體驗，遊客在獵遊之旅中，可能數小時都見不到其他車輛。

位於Moremi野生動物保護區中心的Mombo營地，被視為非洲最頂級的獵遊旅館之一。普林斯將該地區形容為「豐饒之地」，在每次巡遊中，皆能輕易目睹獅子、花豹、大象及大群水牛。

Archipelagos旅行社負責人柯倫（Jennifer Curran）同意普林斯的選擇，她將波札那與尚比亞都列為「終極奢華之選」，但她指出，唯有合適的營地與嚮導，才能將非洲獵遊之旅從一次精彩的旅程，升級為真正一生僅有一次的體驗。

但獵遊之旅並非僅限於地面，Stanley Safaris創辦人史丹利（Shaun Stanley）推薦從空中俯瞰肯亞北部，這是一趟全天私人直升機之旅，從萊基皮亞（Laikipia）的度假村出發，降落在圖爾卡納湖（Lake Turkana）畔。

史丹利說，在這趟旅程中，可以在火山口邊緣停下來喝杯咖啡，低空飛越山谷與瀑布，停在河邊游泳用餐，並飛越滿是火鶴的湖泊。旅客可隨時停下來，探索或跳進火山池游泳，直到最後抵達圖爾卡納湖畔。對於熱愛冒險者，他建議在湖中島上露宿一晚，體驗滿天星斗下、周遭無人打擾的情境。

Rise Lux旅行社顧問里弗斯（Kelly Rivers）則表示，在盧安達高山與大猩猩的相遇，很可能徹底改變你的人生。她曾在2025年6月帶著五位家庭旅客有過這樣的旅程。她說，大猩猩是溫柔巨人，他們見到美國著名的女性靈長類動物學家戴安·佛西（Dian Fossey）所研究大猩猩群體的後裔。

里弗斯指出，前往大猩猩棲息地的徒步路程約一個半小時，對大多數人來說都能勝任，不過她建議僱用一名挑夫，不僅是為了協助，更有助當地社區維持生計，費用僅20至30美元。

若想體驗最好的盧安達大猩猩追蹤之旅，旅遊網站ASmallWorld執行長理查森（Zain Richardson）力推位於火山國家公園邊緣的Singita Kwitonda。他表示，在火山國家公園追蹤大猩猩是全球最昂貴的旅遊活動之一，不僅人數有限，價格也十分高昂。