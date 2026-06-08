無心之失？空服人員對旅客這行為最難容忍
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搭飛機時難免需要空服員的協助，但許多空服人員表示，他們希望乘客可以用說的，而不是戳、拍、打、捏他們，這種行為已經到了無法容忍的地步，有空服員說自己常遇到，甚至多次被乘客捏屁股，讓有些空服員為了自保，現在在通道走動工作時會配戴「禁止碰觸」的標誌。
紐約郵報（New York Post）報導，工作資歷20年的資深空服員蒙特茲（Michelle Montez）最近和同為空服員的博伊德（Joshua Boyd）及福伊（Darion Foy）在三人主持的Podcast「空服員日記」（Jumpseat Chronicles）中抱怨這個飛行中的惱人行為，蒙特茲說這種事情幾乎每次都會發生，三人一致表明這比遇到亂流的不適還令人不舒服。
有些乘客似乎把呼叫空服員當成在按服務鈴。福伊說可以去問任何一間航空公司的空服員，任何人都會同意這是令人無法忍受的行為但真的很常遇到，他自己甚至多次被乘客捏屁股。
要解決這個問題，最簡單的方法就是「開口用說的」；西南航空空服員及工會領袖威爾金斯（Sam Wilkins）近期受訪時說，「應該沒有人會在餐廳時用手戳服務生吧？」
雖然乘客多年來被教育不要濫用頭頂上的呼叫鈴，但空服員其實比較希望大家用呼叫鈴，而不是動手動腳；博伊德說，他寧可乘客按呼叫鈴，而不是碰觸他。
有些乘客可能認為輕拍一下肩膀無傷大雅，但空服員說機上的越界行為可能會變成更糟糕的局面。瑞安航空（Ryanair）空服員哈里森（Chloe Harrison）日前說她曾在2023年一架從曼徹斯特飛巴塞隆納、坐滿曼聯球迷的班機上被喝醉的足球粉絲群起騷擾。
哈里森說，當飛機上的啤酒和伏特加被喝光後，那群人變得很吵，當她在走道工作時，他們用粗俗的字大聲罵她，有人大喊「露出妳的胸部」和「妳的屁股看起來真棒」，更有一名乘客在廁所向她表示要和她發生性行為。
去年8月一名女性乘客大鬧俄羅斯勝利航空（Pobeda Airlines）航班，她在飛機起飛後不久情緒失控，不斷做出攻擊行為還恐嚇其他乘客，更因為兩名空服員拒絕交出手機而毆打他們，最後她被固定在座位上，飛機降落後立刻被當局帶走，兩名空服員則是拒絕就醫，直接工作處紀錄傷勢並報警。
他們最難忍受的是乘客不說話卻直接戳、拍、打或捏身體，因為這已越過尊重界線，尤其是碰觸肩膀、背部甚至臀部，更讓人感到不適與被冒犯。 空服員認為最簡單也最有禮貌的方式，就是直接開口說明需求，或按下呼叫鈴請求協助，而不是用手碰觸對方，這樣才能避免誤會與不必要的不舒服。 文中提到瑞安航空空服員曾遭醉酒乘客辱罵與性騷擾，另有俄羅斯勝利航空的女性乘客在機上攻擊空服員與其他人，最後被固定座位並在落地後遭帶走。
精華 FAQ
他們最難忍受的是乘客不說話卻直接戳、拍、打或捏身體，因為這已越過尊重界線，尤其是碰觸肩膀、背部甚至臀部，更讓人感到不適與被冒犯。
空服員認為最簡單也最有禮貌的方式，就是直接開口說明需求，或按下呼叫鈴請求協助，而不是用手碰觸對方，這樣才能避免誤會與不必要的不舒服。
文中提到瑞安航空空服員曾遭醉酒乘客辱罵與性騷擾，另有俄羅斯勝利航空的女性乘客在機上攻擊空服員與其他人，最後被固定座位並在落地後遭帶走。
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