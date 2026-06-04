我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮辦格鬥賽 UFC場館不拆了？川普：艾菲爾鐵塔也沒拆

狂粉衝場強拍溫班亞瑪遭終身禁止進場 席佛怒：背後有其他動機

飛機燃油太貴美航暫停六條暑期路線 洛杉磯影響大

編譯周芳苑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊戰造成燃油成本上升，美國航空公司8月、9月將暫停六條國內航線。(美聯社)
伊戰造成燃油成本上升，美國航空公司8月、9月將暫停六條國內航線。(美聯社)

伊朗戰爭持續造成燃油成本飆升，導致航空業者預算捉襟見肘，美國航空公司(American Airlines)宣布暑假期間暫停六條國內航線。

總部位於德州的美航透過聲明表示，已針對8月、9月部分航線調整服務，將為受影響的旅客提供替代方案或退款；燃油成本上漲是停飛的主要原因，並強調順應產業整體趨勢。

美航尚未針對8月、9月暫停的航班提出具體說明，但據悉將有六條航線受影響，主要是洛杉磯以及北美其他若干地點。航空業新聞與分析網站airlinegeeks.com稱， 8 月 5 日至 10 月 5 日，美航將暫停洛杉磯與華盛頓杜勒斯國際機場(Dulles)、克利夫蘭(Cleveland)、匹茲堡(Pittsburgh)和俄亥俄州哥倫布市(Columbus)之間的航班，以及北卡州夏洛特(Charlotte)與加州安大略(Ontario)和沙加緬度(Sacrament)之間的航班。

美航將暫停6條航線。(製表／世界新聞網)
美航將暫停6條航線。(製表／世界新聞網)

話雖如此，美航一旦暫停部分暑期航班，原本已面臨航班選擇變少、票價上漲的旅客處境將雪上加霜。全球各地航空公司未來幾個月將取消大量航班或者縮減航班，另有許多航空公司提高費用或削減優惠，旨在節省開支。

航空業者做出種種調整主要都是因為燃油成本在戰爭期間飆升；燃油成本約佔航空公司總支出30%。國際航空運輸協會(International Air Transport Association ，IATA)數據顯示，上周航空燃油平均價格接近每桶142元，低於4月的歷史高點，但仍遠高於美國和以色列2月底對伊朗發動戰爭前每桶99元的價格。

世界石油運輸關鍵水道荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)大部分交通停滯近三個月，市場上對該水道終將重新開放寄予厚望，油價因而略見回落，但美國、伊朗尚未達成任何實質協議。交通停滯期愈長，能源危機恐怕愈嚴重。

消費者所感受到的壓力不僅僅只是航空旅行票價漲、選擇少，汽油、食品和其他日常必需品也受到供應縮減的影響。

加州 德州 洛杉磯

上一則

飯店潛規則？資深員工爆內幕：漱口杯別碰 這些人易升等

延伸閱讀

聯邦限飛、美伊戰爭 芝城暑期機票價格已飆漲2成

聯邦限飛、美伊戰爭 芝城暑期機票價格已飆漲2成
敘利亞過境航班5月暴增375% 大賺590萬過路費

敘利亞過境航班5月暴增375% 大賺590萬過路費
中國國內航線燃油附加費6月5日起下調

中國國內航線燃油附加費6月5日起下調
美國航空機艙發現保險套、不明黏液 「部分航班間僅有限清潔」

美國航空機艙發現保險套、不明黏液 「部分航班間僅有限清潔」

熱門新聞

網友分享自己用好市多棒骨與牛蹄筋製作「滷棒骨牛蹄筋」的食譜。下廚示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ cottonbro studio ）

好市多滷牛肋排上桌「全桌吃到不說話」 慢燉牛筋入口即化

2026-05-31 19:55
豐田Camry。(美聯社)

比休旅車省錢省油 5款適合退休族實惠車款

2026-05-28 11:22
旅遊作家蓋恩(Tamara Gane)慣用聯邦運輸安全局(TSA)的快速通關系統，但有次她從雷諾-太浩(Reno-Tahoe)國際機場出發只能採用傳統流程，卻因生日日期輸入錯誤而被要求回到報到櫃檯更正。示意圖。(歐新社)

這個小失誤 讓她過安檢時被迫返回登機櫃檯

2026-05-31 13:33
吃蛋是攝取蛋白質最好的來源，但是要完整剝開蛋殼卻常讓不少人傷腦筋。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fino Tereno ）

水煮蛋殼難剝傷腦筋 她曝1招剝得乾乾淨淨：一次2顆也OK

2026-05-29 21:40
義大利郵輪公司提醒乘客，若將自助餐食物帶回客房，可能被收取60歐元（約70美元）的清潔費，引發部分網友不滿。 (示意圖／AI生成)

郵輪禁止帶Buffet回房違規罰60歐元 網怒：在哪吃有差？

2026-05-28 21:40
好市多(Costco)。美聯社

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

2026-06-03 09:18

超人氣

更多 >
「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」
黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋
鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過