飛機燃油太貴美航暫停六條暑期路線 洛杉磯影響大

伊戰造成燃油成本上升，美國航空公司8月、9月將暫停六條國內航線。(美聯社)

伊朗戰爭持續造成燃油成本飆升，導致航空業者預算捉襟見肘，美國航空公司(American Airlines)宣布暑假期間暫停六條國內航線。

總部位於德州 的美航透過聲明表示，已針對8月、9月部分航線調整服務，將為受影響的旅客提供替代方案或退款；燃油成本上漲是停飛的主要原因，並強調順應產業整體趨勢。

美航尚未針對8月、9月暫停的航班提出具體說明，但據悉將有六條航線受影響，主要是洛杉磯 以及北美其他若干地點。航空業新聞與分析網站airlinegeeks.com稱， 8 月 5 日至 10 月 5 日，美航將暫停洛杉磯與華盛頓杜勒斯國際機場(Dulles)、克利夫蘭(Cleveland)、匹茲堡(Pittsburgh)和俄亥俄州哥倫布市(Columbus)之間的航班，以及北卡州夏洛特(Charlotte)與加州 安大略(Ontario)和沙加緬度(Sacrament)之間的航班。

美航將暫停6條航線。(製表／世界新聞網)

話雖如此，美航一旦暫停部分暑期航班，原本已面臨航班選擇變少、票價上漲的旅客處境將雪上加霜。全球各地航空公司未來幾個月將取消大量航班或者縮減航班，另有許多航空公司提高費用或削減優惠，旨在節省開支。

航空業者做出種種調整主要都是因為燃油成本在戰爭期間飆升；燃油成本約佔航空公司總支出30%。國際航空運輸協會(International Air Transport Association ，IATA)數據顯示，上周航空燃油平均價格接近每桶142元，低於4月的歷史高點，但仍遠高於美國和以色列2月底對伊朗發動戰爭前每桶99元的價格。

世界石油運輸關鍵水道荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)大部分交通停滯近三個月，市場上對該水道終將重新開放寄予厚望，油價因而略見回落，但美國、伊朗尚未達成任何實質協議。交通停滯期愈長，能源危機恐怕愈嚴重。

消費者所感受到的壓力不僅僅只是航空旅行票價漲、選擇少，汽油、食品和其他日常必需品也受到供應縮減的影響。