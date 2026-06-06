最適合女性獨旅 歐洲這9城市上榜

示意圖。Image by Jan Vašek from Pixabay

越來越多的女性踏上屬於自己的旅程，Solo Traveler World網站的數據顯示，近70%千禧世代與Z世代旅客會獨自旅行，其中女性佔71%。但另一Global Rescue的數據，卻凸顯女性在旅行體驗上的落差，僅有51%的女性覺得獨自旅行是安全的，而男性的比率則為74%；近50%的女性旅客會基於安全考量而避開特定國家。

在「世界人口綜述」（World Population Review）網站「全球最安全國家前25名」名單中，歐洲普遍被視為對旅客而言最安全的地區之一，尤其某些目的地對獨自旅行的女性而言，比其他地方更安全。以下是旅遊網站Islands整理出2026年最適合女性獨自旅行的9個歐洲城市。

北歐國家向來以安全著稱，而丹麥首都哥本哈根更是其中佼佼者。這座迷人的城市為旅客提供了豐富的體驗，融合了獨特歷史與繽紛建築、世界級美食，以及被視為「哥本哈根精髓」的傳統街區克里斯蒂安港（Christianshavn）。更棒的是，這裡也是全球對女性旅客最安全的地點之一。

丹麥在2025/26年度的「婦女、和平與安全指數」中名列榜首，該指數根據社區安全、法律歧視及家庭暴力等多項與女性相關的指標對各國進行排名。「世界人口綜述」將哥本哈根列為歐洲第二安全的城市（全球排名第八）。

女性旅客的體驗也印證了這一點。一位Reddit用戶在女性獨自旅行的討論區表示，她覺得「哥本哈根是個非常安全的地方」，她與朋友都是20歲左右，會逛到凌晨4點。部落客梅麗莎（Melissa）提到，這裡對女性極為友善，就連夜生活也相當安全。此外，哥本哈根擁有完善的公共交通系統，女性夜間較少需長距離步行；當然，沒有哪座城市是完美的，隨時保持基本常識與警覺，有助免於遭竊。

2. 奧地利維也納（Vienna）

漫步在維也納潔淨的街道上，很難想像會發生任何不愉快的事；此外，還有壯觀的建築、內斂有禮的在地人。雖然外表並非一切，但維也納甚至整個奧地利，被Reddit上的獨旅女性稱為「地球上最安全的地方之一」，同一討論區還有人形容，沒有一分鐘感到不安全。

這種看法也在數據上得到佐證，奧地利在「婦女安全指數」（WPS Index）中排名第九，在「全球和平指數」中居第四，顯示該國不僅社會安定，更為女性提供卓越的保障與平等；即便發生犯罪案件，根據海外安全諮詢委員會（OSAC）的數據，當地警方破案率達52.9%，在歐洲名列前茅。

維也納高效且經濟的大眾運輸亦備受讚譽，四通八達的網絡涵蓋電車、公車、火車及地鐵。地鐵在周五、周六以及節假日前夕均24小時營運，讓女性在享受夜晚活動後也能安全返回住處；白天時段，更是穿梭於市內眾多博物館、咖啡館，當然還有烘焙坊間的完美選擇。

3. 瑞士蘇黎世（Zurich）

若想體驗能讓人放鬆心情、盡享城市風光的旅程，蘇黎世整潔的街道絕對能滿足期待。這座瑞士最大城市，建設的精美與高效率猶如當地名表，既兼具全球金融樞紐的地位，又擁有如畫的老城區與純樸的湖畔生活。對獨旅的女性，這種城市結構能帶來安全感，且僅有少數地方能相提並論；美國旅客也視蘇黎世為全球最安全的城市之一。

瑞士在「WPS指數」中排名全球第19位，並與奧地利並列「全球和平指數」第4，當地84%女性表示，她們在全國各地都感到完全安全。旅客也深有同感，一位Reddit網友提到，她習慣了被吹口哨搭訕，但在蘇黎世尚未發生過這類事情；同一討論區的其他網友甚至稱其為「地球上最安全的地方」。

當地公共交通不僅完善且便利，更受到嚴密監控，並營運至深夜，讓旅客無需徒步穿梭於偏僻路段。夜間甚至有安全人員在列車及車站巡邏，為獨旅的女性增添一層保障。不過，當地物價卻可能讓人覺得遇到「搶劫」。

4. 愛沙尼亞塔林（Tallinn）

塔林的出線或許讓人感到意外。東歐仍深受遊客過時觀念所困擾，與當前現實相去甚遠。許多東歐國家如今已被列為歐洲最安全的國家之一，而塔林也不例外，這個被低估的旅遊勝地，也是美食愛好者的天堂。

近年來，塔林的治安聲譽大幅提升，BBC Travel更將愛沙尼亞列為2026年女性獨旅最安全的五個國家之一，該報導特別強調愛沙尼亞在「WPS指數」中排名第 11，以及在「全球和平指數」中排名第24。歐盟統計局（Eurostat）指出，在2014年至2023年間，愛沙尼亞的兇殺案數量降幅位居歐洲各國之首。

前往塔林的獨旅女性亦有同感，一位Reddit用戶表示，這裡是她去過最安全的地方，另一人則開玩笑說，在那裡得費盡心思才能惹上麻煩。這裡也逐漸成為數位遊牧族的聚集地，許多其他獨旅者前來探索這座城市的中世紀舊城區、精彩的美食，以及蘇聯時期博物館。

5. 德國慕尼黑（Munich）

慕尼黑在許多方面完美地平衡了大都市與小鎮的特質，當然這是一座擁有超過150萬人口的廣闊都會區，但結構更像是一連串井然有序的村落集合體，讓遊客能在不需面對歐洲大型都市常見的混亂或黑暗面，輕鬆暢遊這座大都市；加上當地人普遍有禮且務實的性格，使慕尼黑成為女性旅客的最佳選擇。

「WPS指數」將德國列為全球第24名，而在德國人口超過20萬的城市中，慕尼黑的安全程度亦居領先地位。女性可透過由地鐵（U-Bahn）和城郊鐵路（S-Bahn）組成的大眾運輸網絡，舒適安全地穿梭於城市中；兩者皆整潔、照明充足，且周末期間通宵營運。一位Reddit用戶形容此地是「身為獨旅女性，造訪過最安全的城市之一」；而抖音網友Sam則幽默指出，這裡的安全程度甚至達到「不小心將包包遺落在啤酒花園的桌上，20分鐘後回來發現原封未動」的境界。

當然，慕尼黑啤酒節期間仍需警戒，每年有數百萬遊客湧入這座城市，只想盡可能多喝幾杯當地著名的啤酒；這股龐大的遊客潮意味喧鬧程度會上升，扒手出沒也會比平時更多。

6. 斯洛維尼亞盧布爾雅那（Ljubljana）

過去多數人前往斯洛維尼亞旅遊都聚焦於絕美的布萊德湖（Lake Bled），美麗的首都盧布爾雅那卻相對少為人知。這種情況正在改變，這座城市正發展成歐洲最棒的城市之一，融合了多種歐洲文化、令人讚嘆的建築及美食；更重要的是，它正贏得「全球對獨旅女性最安全的城市之一」的聲譽。

斯洛維尼亞在「WPS指數」中名列第14，女性對社區安全的感知度達79%，使其躋身全球女性最安全的城市之列。這也反映在盧布爾雅那由無車城區所營造出的平和氛圍，此外，這裡還有便宜的共享單車系統，可在需要時加快行程。

女性旅客也十分喜愛這座城市，許多人在初次造訪時，都對其出色程度感到驚訝。一位Reddit用戶指出，這座城市充滿活力，在市中心步行十分輕鬆。另一人回應稱，有色人種女性在盧布爾雅那獨自旅行非常安全，凸顯這裡更具包容性的安全感。

7. 芬蘭赫爾辛基（Helsinki）

當世界充滿躁動不安之際，能找到一個以幸福感聞名的國家或城市實屬不易。過去八年間，赫爾辛基以及芬蘭始終位居「世界幸福報告」榜首，居民的生活品質更名列全球之冠；雖然這未必能直接反映獨旅女性的安全上，但兩者之間確實有所關聯。

芬蘭在「WPS指數」中排名第五，民眾對警方的信任度在歐盟各國名列前茅。赫爾辛基的公共交通由無縫銜接的電車、公車及路線清晰的地鐵組成，並有閉路電視與安全人員嚴密監控，提供安全的出行環境。若在冬季造訪，最常面臨的困擾是結冰路面，因此下車時務必小心；據報導，中央火車站周邊在周末稍顯喧鬧，建議避開該區域。

一位Reddit的女性用戶表示，她從未在其他地方感到比在赫爾辛基更安全，許多人也指出在當地獨自旅行很輕鬆。在文化上，芬蘭人通常非常尊重個人空間，一位芬蘭Reddit用戶開玩笑說，獨自旅行 = 看起來像當地人。造訪赫爾辛基時，不妨順道探訪另一城市奧盧（Oulu），該地剛獲選為2026年十大最佳旅遊勝地之一。

8. 冰島雷克雅維克（Reykjavik）

獨自旅行安全性的冠軍國家，非冰島莫屬（儘管該國剛因突發的扒竊威脅而發布了旅遊警示）。色彩繽紛的首都雷克雅維克，是個小巧且充滿藝術氣息的樞紐，四周環繞著地球上最壯觀的火山景觀，彷彿專為冒險而存在。對於獨旅女性，尤其是初次造訪者，這裡能帶來自由的感受，是渴望無拘無束探索世界者的終極目的地。

多年來，冰島在「全球和平指數」中始終位居榜首，並在「WPS指數」中名列第二。該國以觀念進步著稱，性別平等的文化意味女性在社會各階層都享有極佳的地位，甚至在政府居多數席位，三大政黨領導人現也都是女性。

女性旅客在該城市的體驗同樣令人驚豔。一位資深旅人在Reddit上表示，走訪過許多不同國家，她必須說冰島是造訪過最安全的國家，遠遠領先其他地方。儘管市區極度安全，但許多女性仍指出，從首都出發探索荒野本身存在相當風險，特別是在冬季。一位Reddit用戶指出，自然環境遠比當地人危險；不過，只要聰明且有備而來，就不會有事。

9. 挪威奧斯陸（Oslo）

這個同樣來自斯堪地那維亞的國家在各項安全指標上始終表現優異，首都更是一場感官的饗宴。這裡思想前衛且科技先進，市中心隨處可見迷人的中世紀城堡，同時更擁有歐洲最令人讚嘆的自然景觀。

對於獨旅女性而言，這裡更是夢幻之地，在「WPS指數」中排名第三，奧斯陸在社區安全與法律平等類別均獲得極高分。當地犯罪率極低，兇殺案更是居全球最低之列。令人意外的是，挪威在「全球和平指數」中僅排名第32，這可能讓部分人感到擔憂；但「全球和平指數」涵蓋了國家「和平程度」的多元面向，而不僅是旅客可能擔心的安全風險。

一位當地Reddit用戶表示，她覺得在市區散步完全不用擔心安全，討論區的其他人也有同感，許多人表示，他們在夜間逛街從未遇過麻煩，但多數人仍建議採取一般預防措施。有趣的是，有位當地居民在Reddit上提出旅客應注意的事項表示，最大的風險是被騎電動滑板車的蠢貨撞到。