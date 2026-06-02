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別去太浩湖人擠人 附近這3個高山湖泊顏值一樣高

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太浩國家森林（Tahoe National Forest）。(美聯社)
太浩國家森林（Tahoe National Forest）。(美聯社)

太浩湖被譽為內華達山脈（Sierra Nevada）的瑰寶，這座波光粼粼的冰川湖以其深藍色的湖水和周邊白雪皚皚的山聞名，美景令人嘆為觀止，吸引無數人前來欣賞，但這也意味太浩湖人滿為患，特別是夏季旅遊旺季，幸運的是太浩湖並非內華達山脈唯一的湖泊，太浩國家森林（Tahoe National Forest）內的下洛赫萊文、中洛赫萊文和高洛赫萊文三個湖（Lower, Middle, and High Loch Leven）一樣擁有寧靜優美的景色，只需步行就能抵達也沒有擁擠人潮，很值得一遊。

Islands報導，通往洛赫萊文湖群的步道位於太浩湖以西不到一小時車程的地方，若從沙加緬度或灣區開車前往非常方便。

洛赫萊文湖群是位於海拔將近7千英尺高的花崗岩盆地的三個淡水高山湖泊，可透過一條來回7.4英里的步道抵達。步道起點位於大本德（Big Bend）附近，靠近80號州際公路的彩虹路（Rainbow Road）出口。

步道第一段包含上升的碎石路，其中有光滑的花崗岩路段，要小心行走並注意指引路徑的石堆，接著小徑會穿過聯合太平洋鐵路鐵軌，抵達三個湖中的第一個湖，下洛赫萊文湖。

下一個是中洛赫萊文湖，有洛赫萊文瞭望台可以欣賞美景，再往下走就是高洛赫萊文湖，但要小心的是這邊很容易迷路。而高洛赫萊文湖顧名思義是三個湖中位置最高的、最偏遠的，因此更加安靜祥和。

洛赫萊文湖群是夏天游泳的好去處，也有很多人來釣魚，目前三個湖能釣到的魚不一定，但下洛赫萊文湖一度是釣虹鱒的熱門地點。一名遊客在Tripadvisor對自己去洛赫萊文湖群的遊歷給出五星好評，表示距離沙加緬度約一小時車程，健行路程有坡度，沿途有美麗的常綠森林，花崗岩遍布，還有美麗的湖泊，讓人很滿足。

雖然健行路徑距離不長，但也絕非輕鬆，因此在那裡過夜是不錯的選擇。整個盆地都允許分散露營，這對那些喜歡不用許可證就能體驗野地露營的人來說極具吸引力，但升營火仍需許可證。如果想要更大的空間，可以到高洛赫萊文湖或附近的鮭魚湖（Salmon Lake），可從低洛赫萊文湖旁的支線步道前往。

拜訪這三個湖時也有機會見到一些野生動物，青蛙和水鳥很常見，也是美洲獅和熊的棲息地，因此紮營時要做好防熊措施。此外，因為步道陡峭濕滑且布滿岩石，建議前往時要攜帶登山杖。

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