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這個小失誤 讓她過安檢時被迫返回登機櫃檯

編譯陳韻涵／即時報導
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旅遊作家蓋恩(Tamara Gane)慣用聯邦運輸安全局(TSA)的快速通關系統...
旅遊作家蓋恩(Tamara Gane)慣用聯邦運輸安全局(TSA)的快速通關系統，但有次她從雷諾-太浩(Reno-Tahoe)國際機場出發只能採用傳統流程，卻因生日日期輸入錯誤而被要求回到報到櫃檯更正。示意圖。(歐新社)

旅遊作家蓋恩(Tamara Gane)慣用聯邦運輸安全局(TSA)的快速通關系統，但有次她從雷諾-太浩(Reno-Tahoe)國際機場出發只能採用傳統流程，卻因生日日期輸入錯誤而被要求回到報到櫃檯更正。

雅虎新聞報導，蓋恩每月平均出差兩、三次，練就一身應對機場繁瑣流程的本領；她慣用TSA預先安檢計畫(PreCheck)、付費快速身份檢查CLEAR等快速通關計畫，加上航空公司的常客飛行資料，幾乎每次都能輕鬆穿越安檢。

然而，蓋恩某次與男友出遊時，從雷諾-太浩(Reno-Tahoe)國際機場出發；該機場沒有CLEAR通道，她只能按一般流程，親手將身份證件交給安檢人員。

安檢人員反覆查核螢幕與證件後表示，「妳的生日資料有誤，必須返回報到櫃檯更正」。

當時這張機票由蓋恩的男友代訂，他在填資料時，不慎打錯她的生日。

依照規定，旅客資料若與訂位系統不符，無法順利登機；當時班機即將開始登機，情況急迫。

安檢人員給她一張護貝通行卡，說明問題解決後可持卡插隊並返回安檢通道前方。

所幸報到櫃檯的排隊人數不多，地勤數秒內即更正資料；蓋恩隨即快跑返回安檢區，雖然拿著插隊卡但仍感到不好意思，所幸周圍旅客並未表現不滿，最後順利趕上班機。

這次有驚無險的經歷讓蓋恩學到重要教訓並改變搭機習慣，尤其是由他人代訂機票時，務必在抵達機場前親自核對姓名、生日等資料。否則，微小的數字錯誤，不僅會影響精心規畫的旅程，破壞出遊興致，甚至導致行程泡湯。

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