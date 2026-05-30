郵輪自助餐食物帶回艙房 恐遭索70元清潔費

示意圖。Image by Gundula Vogel from Pixabay

一家郵輪 公司警告旅客勿將自助餐食物帶回艙房，並揚言若違規將處以罰款。根據郵輪部落格Crew Center的報導，歌詩達郵輪（Costa Cruises）近日通知旅客，若將自助餐食物帶回艙房，可能要付60歐元（約70美元）的清潔費。

紐約郵報指出，這家隸屬於嘉年華集團（Carnival Corporation）的郵輪公司稱，旅客的安全與福祉是他們的首要考量。

歌詩達郵輪發言人表示，在少數特定航程中，他們依據現行規定發布了公告，作為預防及勸阻措施，目的在鼓勵旅客採取負責任的行為；歌詩達郵輪始終致力於確保所有船上旅客都能享有高品質、安全且愉快的體驗。

據Crew Center報導，該信件中指出，僅有接受過衛生與清潔程序培訓的客房服務人員，才被允許將食物送至旅客艙房；所有食物必須僅在指定的用餐區內食用。

總部位於義大利 熱那亞（Genoa）的歌詩達郵輪，提供地中海、加勒比海及南美洲的航線。

在社群平台Instagram的一則貼文中，郵輪乘客們對這項政策展開討論。一位留言者說，他不怪郵輪公司實施某些規定，但最討厭看到走廊、房門旁堆滿餐盤與杯子；如果把餐具帶到艙房，就要收回去，或者乾脆在用餐區吃。

另一人說，她不怪郵輪公司，如果要去自助餐區取餐，就把用過的餐盤帶回自助餐區，「保持一點水準」。

第三位網友則持不同意見表示，他絕不會支付那筆罰款，他每天早上都會把食物帶回艙房，讓妻子在床上吃早餐，誰管你在哪裡享用包含在費用內的餐點。

另一人說，他們喜歡把食物和咖啡帶到安靜的陽台上享用。還有一位網友附和說，郵輪公司已經有夠多麻煩了，何必再增加這一筆。