羅馬至伊斯坦堡 東方快車跨國新路線10月啟程

曾以在義大利境內過夜旅程聞名的「甜蜜生活號東方快車」，此次首度跨國行駛，將帶領旅客展開從羅馬至伊斯坦堡、為期五天的旅程。(美聯社)

1883年，傳奇的「東方快車」（Orient Express）路線正式啟航，將西方的巴黎與東方的伊斯坦堡（當時稱君士坦丁堡）連結了起來；這趟旅程迅速成為魅力與優雅的代名詞，代表著豪華火車旅行的黃金時代。如今，隨著鐵路旅行的現代文藝復興，這列充滿復古風情的「甜蜜生活號東方快車」（La Dolce Vita Orient Express）重現了該經典旅程的原始精神。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，曾以在義大利 境內過夜旅程聞名的「甜蜜生活號東方快車」，此次首度跨國行駛，將帶領旅客展開從羅馬至伊斯坦堡、為期五天的旅程；正如最初的「東方快車」，這趟體驗遠不止於橫越歐洲。這列豪華臥鋪列車將透過豪華套房與頂級美食，帶領旅客進入1960年代義大利的迷人風華。

首航將於今年10月22日啟程，沿途停靠威尼斯、布達佩斯、布拉索夫（Brașov）及錫納亞（Sinaia），最終抵達伊斯坦堡。

旅程始於羅馬，列車將從羅馬設有豪華休息室的Ostiense車站出發，夜行至威尼斯。抵達威尼斯後，旅客將下車展開全天的遊覽行程，隨後返回列車，夜行前往布達佩斯。抵達匈牙利首都後，旅客將花一天時間探索當地，隨後重新登車，繼續駛入喀爾巴阡（Carpathian）山脈，途中將停靠中世紀羅馬尼亞小鎮布拉索夫和錫納亞。

旅程的最後一段將進入土耳其，並以伊斯坦堡作為終點。

在這趟為期五天四夜的行程中，旅客每晚皆可在餐車內享受現場音樂表演，並品嚐由德國米其林三星主廚海因茨·貝克（Heinz Beck）親手烹製的佳餚。

列車內裝潢靈感源自1960年代的奢華風格，由米蘭設計工作室Dimorestudio精心佈置。「甜蜜生活號東方快車」共設有31間兼具現代與復古風情的空間，包含18間套房、12間豪華套房，以及最頂級的「甜蜜生活套房」，該套房配備私人起居與用餐區，臥室內更設有獨立衛浴及浴缸。